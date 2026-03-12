$43.860.0351.040.33
Атака на два нафтові танкери в Іраку призвела до зупинки нафтових терміналів

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Через диверсію проти суден Safesea Vishnu та Zefyros загинув моряк. Ірак призупинив роботу нафтових терміналів задля безпеки морського судноплавства.

Атака на два нафтові танкери в Іраку призвела до зупинки нафтових терміналів

Два нафтові танкери зазнали атаки в іракських водах, що призвело до призупинення роботи нафтових терміналів країни, за даними державної нафтової компанії Іраку повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Державна організація зі збуту нафти Іраку (SOMO) назвала танкери "Safesea Vishnu" під прапором Маршаллових островів і "Zefyros" під прапором Мальти.

"Два нафтові танкери зазнали боягузливого акту диверсії", - заявив іракський генерал-лейтенант Саад Маан у коментарях, опублікованих державним інформаційним агентством Iraqi News, додавши, що атаки сталися у територіальних водах країни.

Танкери "Safesea Vishnu" і "Zefyros" були атаковані біля іракського узбережжя.

Згідно з заявою, опублікованою у Facebook, танкер "Safesea Vishnu" був зафрахтований компанією, яка працює за контрактом із SOMO. Судно "Zefyros" перевозило конденсат, що виробляється компанією "Basrah Gas Co". Планувалося, що 12 березня воно попрямує до порту Хор-е-Зубайр в Іраку для навантаження додаткової партії нафти - 30 000 тонн сировини для виробництва пластмас.

"Ця атака порушує суверенітет Іраку, і Ірак залишає за собою право вжити необхідних юридичних заходів", - цитує агентство Iraqi News слова Маана. У повідомленні також йдеться, що один член екіпажу загинув, а решту було врятовано.

Як пише CNN, один член екіпажу загинув, а 38 було врятовано з нафтових танкерів, які залишилися горіти в Перській затоці після удару, як вважається, іранського морського дрона.

За словами директора Генеральної компанії портів Іраку, ця новина спонукала країну призупинити роботу своїх нафтових терміналів. Комерційних портів не торкнулося, йдеться у повідомленні.

"Ця подія негативно впливає на безпеку та економіку Іраку та становить загрозу безпеці морського судноплавства та нафтовидобутку у територіальних водах Іраку", - ідеться у заяві SOMO.

Доповнення

З середи в Перській затоці було шість атак на судна, на тлі того, як критично важливий водний шлях Ормузької протоки став центральним пунктом війни з Іраном.

Лідери G7, зазначає BBC, заявили в середу, що вони працюють над "вивченням можливості супроводу суден, коли будуть створені належні умови безпеки".

Центральне командування США заявило, що цивільним слід триматися подалі від іранських портів вздовж Ормузької протоки, оскільки Тегеран використовує ці місця для проведення військових операцій.

Президент США Дональд Трамп назвав коливання цін на нафту в середу "питанням війни", а пізніше заявив, що "ціни на нафту вже падають".

В Омані, за повідомленням державних ЗМІ, кілька паливних резервуарів на порту Салала були вражені безпілотниками. 

Як зазначає Reuters, цивільна оборона Оману, за даними державних ЗМІ, працювала у середу над локалізацією пожежі в паливних резервуарах у порту Салала, після того, як дрони вдарили по нафтосховищах у порту. Державне інформаційне агентство, посилаючись на цивільну оборону Оману, заявило, що локалізація пожежі "може зайняти деякий час", не надаючи додаткових подробиць.

Раніше в середу державне телебачення Оману повідомило, що дрони вдарили по паливних резервуарах у порту. Державне інформаційне агентство Оману, посилаючись на чиновника міністерства енергетики, заявило, що жодних перебоїв у безперервності поставок нафти чи нафтопродуктів у країні не було.

Британська компанія з морської безпеки Ambrey повідомила, що в середу в оманському порту було вдарено по нафтосховищах. За словами Ambrey, про пошкодження торговельних суден не повідомлялося.

Maersk у середу заявила, що всі операції в порту Салала в Омані призупинено до подальшого повідомлення.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан повідомив султану Оману під час телефонної розмови, що інцидент щодо порту Салала буде розслідувано, повідомили в середу іранські ЗМІ.

У записі телефонної розмови між двома лідерами, наданому державним інформаційним агентством Оману, йдеться, що султан Оману висловив невдоволення та засудження атак на Оман, не згадуючи про атаку на оманський порт.

