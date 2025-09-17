$41.180.06
Через атаку рф на залізницю досі є затримки та зміни у русі поїздів: що треба знати мандрівникам

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф на залізничну інфраструктуру триває відновлення живлення мережі. Низка поїздів курсує із затримками, маршрути змінено для мінімізації часу очікування.

Через атаку рф на залізницю досі є затримки та зміни у русі поїздів: що треба знати мандрівникам

Відновлення після ворожої атаки російської армії на залізничну інфраструктуру цієї ночі триває, повідомили в Укрзалізниці і дали оновлення щодо змін у русі поїздів, пише УНН.

Деталі

"Відновлення інфраструктури на місці нічних влучань триває, залізничники продовжують роботи, щоб якомога швидше відновити живлення залізничної мережі. Низка поїздів внаслідок атаки продовжує курсувати із затримками", - вказали в УЗ.

І додали: залізничники роблять все можливе, щоб скоротити час затримки поїздів, зокрема - змінюють маршрут поїздів, щоб зворотні рейси відправились якомога ближче до свого графіку.

Так, кілька поїздів сьогодні курсуватимуть наступним чином:

  • поїзд №116/115 Чернівці - Запоріжжя курсуватиме тільки до станції Дніпро. Пасажири цього поїзда по Дніпру мають перейти у вагони поїзда №5, який прямує одним складом з поїздом №116 для доставки до Запоріжжя. Пасажири зворотного поїзда №115/116 Запоріжжя - Чернівці так само по станції Запоріжжя сідають у вагони поїзда №6, а по станції Дніпро після обʼєднання двох поїздів зможуть перейти на свої місця у поїзді №115;
    • пасажири поїзда №86 Львів - Запоріжжя прямуватимуть тільки до станції Дніпро, а поїзд №127 Запоріжжя - Львів - відправиться з Дніпра замість Запоріжжя. Пасажирів між Дніпром та Запоріжжям доставлять додаткові вагони, що курсуватимуть між цими станціями;
      • поїзд №79/80 Дніпро - Львів курсуватиме тільки до Києва через значну затримку. Його пасажирів ми переведемо в додатковий поїзд, який знаходитиметься на сусідній колії та відправиться до Львова після повної пересадки всіх пасажирів. Пасажири поїзда №80 зі Львова до Дніпра так само сядуть по станції Львів у додатковий поїзд, що відправиться графіком рейсу №80.

        "Щоб скоротити час затримки поїзда та забезпечити стиковки в міжнародному сполученні для пасажирів поїзда №119 Дніпро - Хелм, маршрут цього поїзда сьогодні оминув Київ. Пасажирів вже доставили окремими вагонами на станцію Фастів-2, де вони зараз очікують причіпку до свого поїзда та розсадки на свої місця", - вказали в УЗ.

        По станції Хелм, як повідомляється, УЗ працює з польською стороною для організації автобусів, щоб доставити пасажирів далі.

        Пасажирів сьогоднішніх рейсів із Херсона теж очікують зміни. Ті, хто мав сідати на поїзд №101/102 Херсон - Краматорськ, вже відправились із затримкою з Херсона до Миколаєва додатковими вагонами для пересадки на свій рейс", - зазначили у компанії.

        Так само сьогодні, як повідомляється, доставлять і пасажирів поїзда №109/110 Херсон - Львів - додаткові вагони заберуть їх до Миколаєва для пересадки на їх рейс, відправка додаткового рейсу з Херсона - графіком відправки поїзда №109/110.

        "Просимо пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах, щоб не пропустити свій поїзд", - наголосили в УЗ.

        Юлія Шрамко

        Суспільство
        Державний кордон України
        Електроенергія
        Дніпропетровська область
        Україна
        Краматорськ
        Чернівці
        Запоріжжя
        Львів
        Миколаїв
        Херсон
        Київ
        Польща