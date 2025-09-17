Из-за атаки РФ на железную дорогу до сих пор есть задержки и изменения в движении поездов: что нужно знать путешественникам
Киев • УНН
В результате ночной атаки РФ на железнодорожную инфраструктуру продолжается восстановление питания сети. Ряд поездов курсирует с задержками, маршруты изменены для минимизации времени ожидания.
Восстановление после вражеской атаки российской армии на железнодорожную инфраструктуру этой ночью продолжается, сообщили в Укрзализныце и дали обновление относительно изменений в движении поездов, пишет УНН.
Восстановление инфраструктуры на месте ночных попаданий продолжается, железнодорожники продолжают работы, чтобы как можно скорее восстановить питание железнодорожной сети.
Ряд поездов вследствие атаки продолжает курсировать с задержками, однако железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить время задержки поездов, в частности - меняют маршрут поездов, чтобы обратные рейсы отправились как можно ближе к своему графику.
Так, несколько поездов сегодня будут курсировать следующим образом:
- поезд №116/115 Черновцы - Запорожье будет курсировать только до станции Днепр. Пассажиры этого поезда по Днепру должны перейти в вагоны поезда №5, который следует одним составом с поездом №116 для доставки в Запорожье. Пассажиры обратного поезда №115/116 Запорожье - Черновцы так же по станции Запорожье садятся в вагоны поезда №6, а по станции Днепр после объединения двух поездов смогут перейти на свои места в поезде №115;
- пассажиры поезда №86 Львов - Запорожье будут следовать только до станции Днепр, а поезд №127 Запорожье - Львов - отправится из Днепра вместо Запорожья. Пассажиров между Днепром и Запорожьем доставят дополнительные вагоны, которые будут курсировать между этими станциями;
- поезд №79/80 Днепр - Львов будет курсировать только до Киева из-за значительной задержки. Его пассажиров мы переведем в дополнительный поезд, который будет находиться на соседнем пути и отправится во Львов после полной пересадки всех пассажиров. Пассажиры поезда №80 из Львова в Днепр так же сядут по станции Львов в дополнительный поезд, который отправится графиком рейса №80.
"Чтобы сократить время задержки поезда и обеспечить стыковки в международном сообщении для пассажиров поезда №119 Днепр - Хелм, маршрут этого поезда сегодня обошел Киев. Пассажиров уже доставили отдельными вагонами на станцию Фастов-2, где они сейчас ожидают прицепку к своему поезду и рассадки на свои места", - указали в УЗ.
По станции Хелм, как сообщается, УЗ работает с польской стороной для организации автобусов, чтобы доставить пассажиров дальше.
Пассажиров сегодняшних рейсов из Херсона тоже ожидают изменения. Те, кто должен был садиться на поезд №101/102 Херсон - Краматорск, уже отправились с задержкой из Херсона в Николаев дополнительными вагонами для пересадки на свой рейс", - отметили в компании.
Так же сегодня, как сообщается, доставят и пассажиров поезда №109/110 Херсон - Львов - дополнительные вагоны заберут их в Николаев для пересадки на их рейс, отправка дополнительного рейса из Херсона - графиком отправки поезда №109/110.
"Просим пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах, чтобы не пропустить свой поезд", - подчеркнули в УЗ.