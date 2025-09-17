Из-за атаки РФ на железную дорогу до сих пор есть задержки и изменения в движении поездов: что нужно знать путешественникам

$41.180.06
48.660.16
ukenru
09:20 • 10033 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
05:30 • 16213 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 19146 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 68758 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 92553 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 48051 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 59737 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 90409 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 30887 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 62496 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
93%
749мм
Популярные новости
Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали17 сентября, 01:01 • 17042 просмотра
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto17 сентября, 03:14 • 19471 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции17 сентября, 03:37 • 37182 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп04:55 • 25597 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 16424 просмотра
публикации
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 16699 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 68778 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 92566 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 47255 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 90419 просмотра
Актуальные люди
Роберта Метсола
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Германия
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 26832 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 33064 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 63128 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 61101 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 65501 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Boeing AH-64 Apache

Из-за атаки РФ на железную дорогу до сих пор есть задержки и изменения в движении поездов: что нужно знать путешественникам

Киев • УНН

 • 534 просмотра

В результате ночной атаки РФ на железнодорожную инфраструктуру продолжается восстановление питания сети. Ряд поездов курсирует с задержками, маршруты изменены для минимизации времени ожидания.

Из-за атаки РФ на железную дорогу до сих пор есть задержки и изменения в движении поездов: что нужно знать путешественникам

Восстановление после вражеской атаки российской армии на железнодорожную инфраструктуру этой ночью продолжается, сообщили в Укрзализныце и дали обновление относительно изменений в движении поездов, пишет УНН.

Восстановление инфраструктуры на месте ночных попаданий продолжается, железнодорожники продолжают работы, чтобы как можно скорее восстановить питание железнодорожной сети.

Ряд поездов вследствие атаки продолжает курсировать с задержками, однако железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить время задержки поездов, в частности - меняют маршрут поездов, чтобы обратные рейсы отправились как можно ближе к своему графику.

Так, несколько поездов сегодня будут курсировать следующим образом:

  • поезд №116/115 Черновцы - Запорожье будет курсировать только до станции Днепр. Пассажиры этого поезда по Днепру должны перейти в вагоны поезда №5, который следует одним составом с поездом №116 для доставки в Запорожье. Пассажиры обратного поезда №115/116 Запорожье - Черновцы так же по станции Запорожье садятся в вагоны поезда №6, а по станции Днепр после объединения двух поездов смогут перейти на свои места в поезде №115;
    • пассажиры поезда №86 Львов - Запорожье будут следовать только до станции Днепр, а поезд №127 Запорожье - Львов - отправится из Днепра вместо Запорожья. Пассажиров между Днепром и Запорожьем доставят дополнительные вагоны, которые будут курсировать между этими станциями;
      • поезд №79/80 Днепр - Львов будет курсировать только до Киева из-за значительной задержки. Его пассажиров мы переведем в дополнительный поезд, который будет находиться на соседнем пути и отправится во Львов после полной пересадки всех пассажиров. Пассажиры поезда №80 из Львова в Днепр так же сядут по станции Львов в дополнительный поезд, который отправится графиком рейса №80.

        "Чтобы сократить время задержки поезда и обеспечить стыковки в международном сообщении для пассажиров поезда №119 Днепр - Хелм, маршрут этого поезда сегодня обошел Киев. Пассажиров уже доставили отдельными вагонами на станцию Фастов-2, где они сейчас ожидают прицепку к своему поезду и рассадки на свои места", - указали в УЗ.

        По станции Хелм, как сообщается, УЗ работает с польской стороной для организации автобусов, чтобы доставить пассажиров дальше.

        Пассажиров сегодняшних рейсов из Херсона тоже ожидают изменения. Те, кто должен был садиться на поезд №101/102 Херсон - Краматорск, уже отправились с задержкой из Херсона в Николаев дополнительными вагонами для пересадки на свой рейс", - отметили в компании.

        Так же сегодня, как сообщается, доставят и пассажиров поезда №109/110 Херсон - Львов - дополнительные вагоны заберут их в Николаев для пересадки на их рейс, отправка дополнительного рейса из Херсона - графиком отправки поезда №109/110.

        "Просим пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах, чтобы не пропустить свой поезд", - подчеркнули в УЗ.

        Юлия Шрамко

        Общество
        Государственная граница Украины
        Электроэнергия
        Днепропетровская область
        Украина
        Краматорск
        Черновцы
        Запорожье
        Львов
        Николаев
        Херсон
        Киев
        Польша