В Карпаты на выходные назначают больше поездов
Киев • УНН
УЗ назначила поезда в Рахов и Мукачево на 12-15 июня. Дополнительные рейсы запустят из-за высокого спроса на поездки в горы.
В Карпаты из-за высокого спроса запускают дополнительные поезда в эти выходные, сообщили в пятницу в УЗ "Укрзализныця", пишет УНН.
Укрзализныця назначает два дополнительных поезда в Карпаты на ближайшие выходные
"Из-за высокого спроса на поездки в горы", как указано, запускают:
- №251/252 Киев - Рахов - Киев;
- №277/278 Киев - Мукачево - Киев.
Поезда отправятся из Киева 12 и 14 июня, а в обратном направлении - 13 и 15 июня.
"Назначить дополнительные рейсы удалось благодаря оперативному перераспределению подвижного состава и использованию вагонов, которые недавно прошли ремонт на собственных мощностях Укрзализныци", - говорится в сообщении.
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