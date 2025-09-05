$41.350.02
Зеленский посетил американское предприятие, разрушенное в результате российского ракетного удара

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Владимир Зеленский посетил американское предприятие "Флекстроникс" в Мукачево, которое подверглось ракетному удару 21 августа. 17 работников пострадали, но благодаря эвакуации удалось избежать больших жертв.

Зеленский посетил американское предприятие, разрушенное в результате российского ракетного удара

Президент Украины Владимир Зеленский посетил американское предприятие "Флекстроникс" в Мукачево, по которому россия нанесла ракетный удар утром 21 августа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Официальное интернет-представительство Президента.

В Мукачево Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями американского предприятия "Флекстроникс", по которому россия нанесла ракетный удар утром 21 августа 

- говорится в сообщении.

Как рассказала гендиректор компании Анна Драгун, благодаря оповещению об опасности и оперативному реагированию удалось вовремя эвакуировать всех 600 сотрудников предприятия, однако 17 человек пострадали, некоторые из них до сих пор находятся в больнице.

Наше предприятие специализируется исключительно на производстве гражданской потребительской продукции, в частности кофеварок, и никогда не было задействовано в производстве и поставке военной техники или продукции оборонного назначения 

- отметила Драгун.

Напомним

россия нанесла массированный авиаудар по Украине, поразив американского производителя электроники на западе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, что россия нанесла удар по заводу Flex в Мукачево.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Мукачево