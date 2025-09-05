Зеленський відвідав американське підприємство, зруйноване внаслідок російського ракетного удару

Президент України Володимир Зеленський відвідав американське підприємство "Флекстронікс" у Мукачеві, по якому росія завдала ракетного удару вранці 21 серпня. Про це пише УНН з посиланням на Офіційне інтернет-представництво Президента.

У Мукачеві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками американського підприємства "Флекстронікс", по якому росія завдала ракетного удару вранці 21 серпня

Як розповіла гендиректор компанії Анна Драгун, що завдяки сповіщенню про небезпеку та оперативному реагуванню вдалося вчасно евакуювати всіх 600 працівників підприємства, однак 17 людей постраждали, деякі з них досі перебувають у лікарні.

Наше підприємство спеціалізується виключно на виробництві цивільної споживчої продукції, зокрема кавоварок, і ніколи не було залучене до виробництва та постачання військової техніки або продукції оборонного призначення