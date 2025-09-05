$41.350.02
Зеленський відвідав американське підприємство, зруйноване внаслідок російського ракетного удару

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Володимир Зеленський відвідав американське підприємство "Флекстронікс" у Мукачеві, яке зазнало ракетного удару 21 серпня. 17 працівників постраждали, але завдяки евакуації вдалося уникнути більших жертв.

Президент України Володимир Зеленський відвідав американське підприємство "Флекстронікс" у Мукачеві, по якому росія завдала ракетного удару вранці 21 серпня. Про це пише УНН з посиланням на Офіційне інтернет-представництво Президента.

У Мукачеві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками американського підприємства "Флекстронікс", по якому росія завдала ракетного удару вранці 21 серпня 

- йдеться в повідомленні.

Як розповіла гендиректор компанії Анна Драгун, що завдяки сповіщенню про небезпеку та оперативному реагуванню вдалося вчасно евакуювати всіх 600 працівників підприємства, однак 17 людей постраждали, деякі з них досі перебувають у лікарні.

Наше підприємство спеціалізується виключно на виробництві цивільної споживчої продукції, зокрема кавоварок, і ніколи не було залучене до виробництва та постачання військової техніки або продукції оборонного призначення 

- зазначила Драгун.

росія здійснила масований авіаудар по Україні, вразивши американського виробника електроніки на заході країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений тим, що росія завдала удар по заводу Flex у Мукачеві.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Мукачево