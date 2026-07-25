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АТЕШ сообщил о масштабных отключениях света в оккупированных Бердянске, Мелитополе и Геническе

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Партизанское движение АТЕШ сообщило о масштабных отключениях электроэнергии в оккупированных Бердянске, Мелитополе и Геническе. В Бердянске произошел полный блэкаут, также пропало водоснабжение.

АТЕШ сообщил о масштабных отключениях света в оккупированных Бердянске, Мелитополе и Геническе

Во временно оккупированных Бердянске, Мелитополе и Геническе зафиксированы масштабные отключения электроэнергии. Об этом сообщило партизанское движение АТЕШ со ссылкой на своих агентов и сообщения местных жителей, пишет УНН.

Детали

По данным АТЕШ, в Бердянске произошел полный блэкаут. Вместе с электроснабжением в городе также исчезло водоснабжение.

В Мелитополе, по информации движения, массовые отключения охватили весь город. В Новом микрорайоне света нет еще с 17:00, а впоследствии без электроэнергии остались и другие районы.

россия бросает "Рубикон" на защиту "теневого флота" в Черном и Азовском морях - "АТЕШ"16.07.26, 10:01 • 4453 просмотра

В Геническе, как утверждает АТЕШ, отключения имеют масштабный характер и охватили разные микрорайоны. Электроснабжение восстанавливалось лишь на короткое время.

В движении отметили, что приведенный перечень населенных пунктов не является полным.

Силы обороны Украины поразили стоянку военных автоцистерн оккупантов в Луганске – АТЕШ24.07.26, 07:44 • 33259 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Геническ
Бердянск
Мелитополь