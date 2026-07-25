АТЕШ сообщил о масштабных отключениях света в оккупированных Бердянске, Мелитополе и Геническе

Во временно оккупированных Бердянске, Мелитополе и Геническе зафиксированы масштабные отключения электроэнергии. Об этом сообщило партизанское движение АТЕШ со ссылкой на своих агентов и сообщения местных жителей, пишет УНН.

Детали

По данным АТЕШ, в Бердянске произошел полный блэкаут. Вместе с электроснабжением в городе также исчезло водоснабжение.

В Мелитополе, по информации движения, массовые отключения охватили весь город. В Новом микрорайоне света нет еще с 17:00, а впоследствии без электроэнергии остались и другие районы.

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В Геническе, как утверждает АТЕШ, отключения имеют масштабный характер и охватили разные микрорайоны. Электроснабжение восстанавливалось лишь на короткое время.

В движении отметили, что приведенный перечень населенных пунктов не является полным.

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