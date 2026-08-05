Силы беспилотных систем поразили 13 энергоузлов на оккупированных территориях за два дня — «Мадьяр»
Киев • УНН
Командующий СБС Роберт Бровди сообщил о поражении 13 энергоузлов на оккупированных территориях 4–5 августа. Общее количество с\r\nначала операции достигло 201 узла.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что за два дня были поражены 13 энергетических узлов на оккупированных территориях, передает УНН.
"Крымский рубильник off" действует на Юге в ТОТ: +13 энергоузлов в течение 48 часов 4–5 августа отработано Птицами СБС. Общий счет в ходе операции 1 июля — 5 августа составляет 201 энергетический узел в ТОТ
По его словам, "обесточивают" Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Бердянск, Зугрэс, Приморский Посад и др., ПС 750 кВ, ПС 330 кВ, ПС 150 кВ, ПС 110 кВ:
- электроподстанция ПС 750 кВ «Южнодонбасская», нп Кремневка, Донецкая обл.;
- электроподстанция ПС 330 кВ «Мирная», нп Мариуполь, Донецкая обл.;
- электроподстанция 150 кВ Ботиевской ВЭС, нп Приморский Посад, Запорожская обл.;
- электроподстанция ПС 150 кВ «Мелитополь», нп Мелитополь, Запорожская обл.;
- электроподстанция ПС 150 кВ «Азовсельмаш», нп Бердянск, Запорожская обл.;
- тяговая подстанция 150 кВ «Акимовка-Транзитная», нп Акимовка, Запорожская обл.;
- электроподстанция ПС 150 кВ «Тимофеевка», нп Тимофеевка, Херсонская обл.;
- электроподстанция ПС 110 кВ «Тополиное», нп Тополиное, Донецкая обл.;
- электроподстанция ПС 110 кВ «Город-11», нп Мариуполь, Донецкая обл.;
- электроподстанция ПС 110 кВ «НС-2», нп Мариуполь, Донецкая обл.;
- электроподстанция на Зуевской ТЭС, нп Зугрэс, Донецкая обл.;
- электроподстанция, нп Кадиевка, Луганская обл.;
- газораспределительная станция «Наташино», нп Наташино, АР Крым.
Силы беспилотных систем поразили 13 энергоузлов на оккупированных территориях за 72 часа02.08.26, 17:55 • 4961 просмотр