Силы беспилотных систем поразили 13 энергоузлов на оккупированных территориях за два дня — «Мадьяр»

$44.7651.67
ukenru
12:31 • 9158 просмотра
The Guardian показал украинские FP-1 в боевой работе — как дроны Fire Point переносят войну вглубь РоссииPhoto
10:17 • 17460 просмотра
Удары Украины по рф могут усилить сторонников войны - The Times
09:05 • 24023 просмотра
Финляндия больше не будет передавать Украине ракеты Patriot - стала известна причина
Эксклюзив
9 августа, 07:52 • 21108 просмотра
Солнечное затмение 12 августа: новые лидеры, большие перемены и мощный технологический прорыв
9 августа, 06:56 • 22585 просмотра
Сын Байдена рассказал, что рак его отца-экс-президента распространился на кости
9 августа, 00:20 • 45743 просмотра
Зеленский: мир не хочет видеть Украину конкурентом в области баллистикиVideo
8 августа, 20:14 • 45104 просмотра
Количество раненых в Павлограде возросло до 9, среди них четверо детей
8 августа, 17:35 • 40792 просмотра
Зеленский призвал защитить производство противобаллистического щита Freyja от российских ударов — видеоVideo
8 августа, 12:47 • 50998 просмотра
Полноценный запуск антибаллистической программы Freyja запланирован на середину 2027 года — Fire PointVideo
8 августа, 12:05 • 44580 просмотра
Грозовые дожди и до +33°: синоптики дали прогноз на 9 августа
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
4.2м/с
38%
750мм
Популярные новости
Враг атаковал Харьков: удар по многоквартирному дому в Салтовском районе, есть раненые9 августа, 04:16 • 15878 просмотра
Атака на Харьков: по меньшей мере один человек погиб9 августа, 04:34 • 4746 просмотра
Иран выдвинул новые требования для открытия Ормузского пролива — Reuters9 августа, 05:03 • 6832 просмотра
"Мадяр" подтвердил уничтожение позиций С-400 в Геленджике и ещё четырёх элементов ПВО рф9 августа, 06:45 • 10261 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта09:54 • 10764 просмотра
публикации
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 50100 просмотра
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет8 августа, 10:14 • 47465 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 86318 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 69353 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 74732 просмотра
Актуальные люди
Хакан Фидан
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Одесса
Харьков
Одесская область
Крым
Реклама
УНН Lite
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта09:54 • 10779 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 87074 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 108525 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 139257 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 211803 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Отопление
Шахед-136
Ракетная система С-400
The Washington Post

Силы беспилотных систем поразили 13 энергоузлов на оккупированных территориях за два дня — «Мадьяр»

Киев • УНН

 • 3577 просмотра

Командующий СБС Роберт Бровди сообщил о поражении 13 энергоузлов на оккупированных территориях 4–5 августа. Общее количество с\r\nначала операции достигло 201 узла.

Силы беспилотных систем поразили 13 энергоузлов на оккупированных территориях за два дня — «Мадьяр»

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди  заявил, что за два дня были поражены 13 энергетических узлов на оккупированных территориях, передает УНН.

"Крымский рубильник off" действует  на Юге в ТОТ: +13 энергоузлов в течение 48 часов 4–5 августа отработано Птицами СБС. Общий счет в ходе операции 1 июля — 5 августа составляет 201 энергетический узел в ТОТ 

- сообщил "Мадьяр".

По его словам, "обесточивают" Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Бердянск, Зугрэс, Приморский Посад и др., ПС 750 кВ, ПС 330 кВ, ПС 150 кВ, ПС 110 кВ:

  • электроподстанция ПС 750 кВ «Южнодонбасская», нп Кремневка, Донецкая обл.;
    • электроподстанция ПС 330 кВ «Мирная», нп Мариуполь, Донецкая обл.;
      • электроподстанция 150 кВ Ботиевской ВЭС, нп Приморский Посад, Запорожская обл.;
        • электроподстанция ПС 150 кВ «Мелитополь», нп Мелитополь, Запорожская обл.;
          • электроподстанция ПС 150 кВ «Азовсельмаш», нп Бердянск, Запорожская обл.;
            • тяговая подстанция 150 кВ «Акимовка-Транзитная», нп Акимовка, Запорожская обл.;
              • электроподстанция ПС 150 кВ «Тимофеевка», нп Тимофеевка, Херсонская обл.;
                • электроподстанция ПС 110 кВ «Тополиное», нп Тополиное, Донецкая обл.;
                  • электроподстанция ПС 110 кВ «Город-11», нп Мариуполь, Донецкая обл.;
                    • электроподстанция ПС 110 кВ «НС-2», нп Мариуполь, Донецкая обл.;
                      • электроподстанция на Зуевской ТЭС, нп Зугрэс, Донецкая обл.;
                        • электроподстанция, нп Кадиевка, Луганская обл.;
                          • газораспределительная станция «Наташино», нп Наташино, АР Крым.

                            Силы беспилотных систем поразили 13 энергоузлов на оккупированных территориях за 72 часа02.08.26, 17:55 • 4961 просмотр

                            Антонина Туманова

                            Война в Украине
                            Энергетика
                            Война в Украине
                            Блэкаут
                            Электроэнергия
                            Донецкая область
                            Луганская область
                            Запорожская область
                            Геническ
                            Вооруженные силы Украины
                            Херсонская область
                            Крым
                            Бердянск
                            Мелитополь
                            Мариуполь