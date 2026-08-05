Силы беспилотных систем поразили 13 энергоузлов на оккупированных территориях за два дня — «Мадьяр»

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что за два дня были поражены 13 энергетических узлов на оккупированных территориях, передает УНН.

"Крымский рубильник off" действует на Юге в ТОТ: +13 энергоузлов в течение 48 часов 4–5 августа отработано Птицами СБС. Общий счет в ходе операции 1 июля — 5 августа составляет 201 энергетический узел в ТОТ - сообщил "Мадьяр".

По его словам, "обесточивают" Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Бердянск, Зугрэс, Приморский Посад и др., ПС 750 кВ, ПС 330 кВ, ПС 150 кВ, ПС 110 кВ:

электроподстанция ПС 750 кВ «Южнодонбасская», нп Кремневка, Донецкая обл.;

электроподстанция ПС 330 кВ «Мирная», нп Мариуполь, Донецкая обл.;

электроподстанция 150 кВ Ботиевской ВЭС, нп Приморский Посад, Запорожская обл.;

электроподстанция ПС 150 кВ «Мелитополь», нп Мелитополь, Запорожская обл.;

электроподстанция ПС 150 кВ «Азовсельмаш», нп Бердянск, Запорожская обл.;

тяговая подстанция 150 кВ «Акимовка-Транзитная», нп Акимовка, Запорожская обл.;

электроподстанция ПС 150 кВ «Тимофеевка», нп Тимофеевка, Херсонская обл.;

электроподстанция ПС 110 кВ «Тополиное», нп Тополиное, Донецкая обл.;

электроподстанция ПС 110 кВ «Город-11», нп Мариуполь, Донецкая обл.;

электроподстанция ПС 110 кВ «НС-2», нп Мариуполь, Донецкая обл.;

электроподстанция на Зуевской ТЭС, нп Зугрэс, Донецкая обл.;

электроподстанция, нп Кадиевка, Луганская обл.;

газораспределительная станция «Наташино», нп Наташино, АР Крым.

Силы беспилотных систем поразили 13 энергоузлов на оккупированных территориях за 72 часа