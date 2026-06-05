За одну ночь Силы беспилотных систем поразили 5 вражеских судов, нелегально перевозивших украинское зерно

Силами беспилотных систем ВСУ в ночь на 5 июня были поражены сразу 5 вражеских судов, которые незаконно находились в водах вблизи временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди, пишет УНН.

Суда, которые были поражены, находились в прибрежных водах ВОТ, а также в портах Мариуполя и Бердянска.

"Закрашенные черноморскими мародерами названия судов-сухогрузов и танкеров и выключенные радары, с целью тихой кражи украинского зерна, переброски военных грузов и горючки, уже не предполагают ни длительной живучести крупных малоподвижных целей, отнесенных к военным, ни регулярности перевозок. Контрабандную логистику оккупанта следует остановить", - подчеркнул "Мадяр".

По словам командующего СБС, были применены "тяжелые стокилограммовые аргументы".

Соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман также поделился видео с кадрами поражения кораблей и сообщил, что в ходе операции были применены дроны FP-2.

"Отличная работа Сил беспилотных систем", - подчеркнул Штилерман.

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