За одну ночь Силы беспилотных систем поразили 5 вражеских судов, нелегально перевозивших украинское зерно
Киев • УНН
В ночь на 5 июня Силы беспилотных систем поразили 5 судов в портах Мариуполя и Бердянска. Для атаки использовали тяжелые дроны FP-2.
Силами беспилотных систем ВСУ в ночь на 5 июня были поражены сразу 5 вражеских судов, которые незаконно находились в водах вблизи временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди, пишет УНН.
Суда, которые были поражены, находились в прибрежных водах ВОТ, а также в портах Мариуполя и Бердянска.
"Закрашенные черноморскими мародерами названия судов-сухогрузов и танкеров и выключенные радары, с целью тихой кражи украинского зерна, переброски военных грузов и горючки, уже не предполагают ни длительной живучести крупных малоподвижных целей, отнесенных к военным, ни регулярности перевозок. Контрабандную логистику оккупанта следует остановить", - подчеркнул "Мадяр".
По словам командующего СБС, были применены "тяжелые стокилограммовые аргументы".
Соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман также поделился видео с кадрами поражения кораблей и сообщил, что в ходе операции были применены дроны FP-2.
"Отличная работа Сил беспилотных систем", - подчеркнул Штилерман.
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