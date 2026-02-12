волгоградский НПЗ приостановил работу после удара дронов - Reuters

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Эксклюзив
16:03 • 646 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
14:09 • 6894 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 12340 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 14501 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 18186 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 20700 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 27504 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 73559 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 48733 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 58801 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
90%
730мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторыVideo12 февраля, 08:05 • 20572 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS12 февраля, 08:19 • 25021 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 37031 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 23316 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины13:20 • 7890 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 23405 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 70976 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 63296 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 65568 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 73866 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Германия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto14:29 • 5042 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины13:20 • 7982 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 37094 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 35517 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 37087 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Отопление

волгоградский НПЗ приостановил работу после удара дронов - Reuters

Киев • УНН

 • 12 просмотра

волгоградский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Лукойлу", остановил работу после удара украинских дронов. Повреждено ключевое оборудование, обеспечивающее 40% мощности завода.

волгоградский НПЗ приостановил работу после удара дронов - Reuters
Фото: wiki/Volgograd_refinery

волгоградский нефтеперерабатывающий завод на юге россии приостановил свою работу. Сообщается, что это произошло в результате удара украинских дронов, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

По предварительным данным, было повреждено ключевое оборудование, установка первичной перегонки нефти CDU-1, которая обеспечивает 40% мощности завода. Мощность CDU-1 составляет около 18 600 метрических тонн в сутки, или около 140 000 баррелей в сутки.

Также сообщается, что этот завод принадлежит российской компании "Лукойл".

Дополнительно

В 2024 году волгоградский НПЗ переработал 13,5 млн метрических тонн нефти, или около 5% от общего объема российских НПЗ. Он произвел 6 млн тонн дизельного топлива, 1,9 млн тонн бензина и 700 000 тонн мазута.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение арсенала ГРАУ в волгоградской области рф, оборонного предприятия в тамбовской области рф и складов боеприпасов оккупантов, а также повреждение в результате поражения 11 февраля нефтеперерабатывающего завода "волгоградский" в волгоградской области рф.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Энергетика
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Reuters