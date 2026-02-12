волгоградский НПЗ приостановил работу после удара дронов - Reuters
Киев • УНН
волгоградский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Лукойлу", остановил работу после удара украинских дронов. Повреждено ключевое оборудование, обеспечивающее 40% мощности завода.
волгоградский нефтеперерабатывающий завод на юге россии приостановил свою работу. Сообщается, что это произошло в результате удара украинских дронов, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
По предварительным данным, было повреждено ключевое оборудование, установка первичной перегонки нефти CDU-1, которая обеспечивает 40% мощности завода. Мощность CDU-1 составляет около 18 600 метрических тонн в сутки, или около 140 000 баррелей в сутки.
Также сообщается, что этот завод принадлежит российской компании "Лукойл".
Дополнительно
В 2024 году волгоградский НПЗ переработал 13,5 млн метрических тонн нефти, или около 5% от общего объема российских НПЗ. Он произвел 6 млн тонн дизельного топлива, 1,9 млн тонн бензина и 700 000 тонн мазута.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение арсенала ГРАУ в волгоградской области рф, оборонного предприятия в тамбовской области рф и складов боеприпасов оккупантов, а также повреждение в результате поражения 11 февраля нефтеперерабатывающего завода "волгоградский" в волгоградской области рф.