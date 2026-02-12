волгоградський НПЗ призупинив роботу після удару дронів - Reuters
Київ • УНН
волгоградський нафтопереробний завод, що належить "лукойлу", зупинив роботу після удару українських дронів. Пошкоджено ключове обладнання, що забезпечує 40% потужності заводу.
волгоградський нафтопереробний завод на півдні росії призупинив свою роботу. Повідомляється, що це сталось в результаті удару українських дронів, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За попередніми даними, було пошкоджено ключове обладнання, установку первинної перегонки нафти CDU-1, яка забезпечує 40% потужності заводу. Потужність CDU-1 становить близько 18 600 метричних тонн на добу, або близько 140 000 барелів на добу.
Також повідомляється, що цей завод належить російській компанії "лукойл".
Додатково
У 2024 році волгоградський НПЗ переробив 13,5 млн метричних тонн нафти, або близько 5% від загального обсягу російських НПЗ. Він виробив 6 млн тонн дизельного палива, 1,9 млн тонн бензину і 700 000 тонн мазуту.
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження арсеналу ГРАУ у волгоградській області рф, оборонного підприємства у тамбовській області рф та складів боєприпасів окупантів, а також пошкодження в результаті ураження 11 лютого нафтопереробного заводу "волгоградський" у волгоградській області рф.