волгоградський НПЗ призупинив роботу після удару дронів - Reuters

Ексклюзив
16:03 • 870 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
14:09 • 7242 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 12541 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 14697 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 18349 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 20787 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 27552 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 73583 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 48756 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 58819 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генератори 12 лютого, 08:05 • 20742 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ 12 лютого, 08:19 • 25192 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первістка 12 лютого, 08:43 • 37279 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету 11:15 • 23620 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України 13:20 • 8250 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету 11:15 • 23638 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат 11 лютого, 13:50 • 71115 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів 11 лютого, 12:28 • 63418 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити 11 лютого, 10:54 • 65709 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 73994 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціон 14:29 • 5198 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України 13:20 • 8278 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первістка 12 лютого, 08:43 • 37300 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 57 11 лютого, 16:53 • 35594 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручини 11 лютого, 14:59 • 37169 перегляди
волгоградський НПЗ призупинив роботу після удару дронів - Reuters

Київ • УНН

 • 60 перегляди

волгоградський нафтопереробний завод, що належить "лукойлу", зупинив роботу після удару українських дронів. Пошкоджено ключове обладнання, що забезпечує 40% потужності заводу.

волгоградський НПЗ призупинив роботу після удару дронів - Reuters
Фото: wiki/Volgograd_refinery

волгоградський нафтопереробний завод на півдні росії призупинив свою роботу. Повідомляється, що це сталось в результаті удару українських дронів, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За попередніми даними, було пошкоджено ключове обладнання, установку первинної перегонки нафти CDU-1, яка забезпечує 40% потужності заводу. Потужність CDU-1 становить близько 18 600 метричних тонн на добу, або близько 140 000 барелів на добу.

Також повідомляється, що цей завод належить російській компанії "лукойл".

Додатково

У 2024 році волгоградський НПЗ переробив 13,5 млн метричних тонн нафти, або близько 5% від загального обсягу російських НПЗ. Він виробив 6 млн тонн дизельного палива, 1,9 млн тонн бензину і 700 000 тонн мазуту.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження арсеналу ГРАУ у волгоградській області рф, оборонного підприємства у тамбовській області рф та складів боєприпасів окупантів, а також пошкодження в результаті ураження 11 лютого нафтопереробного заводу "волгоградський" у волгоградській області рф.

Євген Устименко

