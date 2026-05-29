29 мая, 14:16 • 26135 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 31565 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 27161 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 29576 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 46998 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 61398 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 63041 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 88942 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 68758 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 49591 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Враг совершил более 220 атак и запустил 5,5 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

За сутки произошло 228 боевых столкновений на фронте. Враг выпустил 5,5 тысяч дронов-камикадзе и сбросил 190 управляемых авиабомб по позициям ВСУ.

Всего с начала этих суток на фронте произошло 228 боевых столкновений. Враг задействовал для поражения 5,5 тыс. дронов-камикадзе и сбросил 190 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 63 авиационных удара, сбросил 190 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5508 дронов-камикадзе и совершил 1922 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник совершил 47 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, шесть из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в сторону Терновой.

На Купянском направлении сегодня враг четыре раза атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Ковшаровка, Новоплатоновка и в районе Боровской Андреевки. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отразили семь попыток захватчиков продвинуться в сторону Лимана, Дробышево, Шийковки, Озерного. 

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков идти вперед в районе населенного пункта Рай-Александровка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районе населенного пункта Никифоровка и в сторону Тихоновки.

Силы обороны отражали 11 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Роскошного.

На Покровском направлении враг совершил 44 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Торецкое, Новое Шахово, Шевченко. До настоящего времени продолжаются четыре боестолкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 36 оккупантов и 18 ранено; уничтожено три единицы автомобильной и шесть единиц специальной техники врага, склад ГСМ, пункт управления БпЛА. Повреждено десять единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники, реактивная система залпового огня, четыре артиллерийские системы, 66 укрытий личного состава и пункт управления БпЛА противника. Уничтожено или подавлено 200 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 27 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Железнодорожное, Еленоконстантиновка и в сторону Нового Запорожья, Воздвижевки, Староукраинки, Цветкового и Чаривного. В настоящее время продолжаются пять боестолкновений.

На Ореховском направлении враг семь раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки, Плавни. 

На Приднепровском направлении с начала суток враг не проводил активных наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

