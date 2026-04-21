Трамп заявил об отсрочке наступления на Иран и продлении прекращения огня
Киев • УНН
США временно сохраняют режим прекращения огня с Ираном по просьбе посредников. Трамп ждет, пока иранские лидеры согласуют общую внутреннюю позицию.
США временно воздерживаются от эскалации против Ирана и сохраняют режим прекращения огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет УНН.
Подробности
По его словам, решение принято по просьбе пакистанской стороны.
Нас попросили отложить наступление на Иран до момента, когда их лидеры смогут согласовать общую позицию
Он отметил, что иранское руководство сейчас находится в состоянии внутренних разногласий.
По словам президента США, Вашингтон согласился дать время для согласования позиций в Тегеране, сохраняя режим прекращения огня.
