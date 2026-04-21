Иран окончательно отказался от переговоров с США по новому соглашению - СМИ

Иран окончательно отказался участвовать в переговорах с США, которые были запланированы на 22 апреля в Исламабаде. Об этом сообщает Tasnim, пишет УНН.

По данным агентства, Тегеран передал свою позицию американской стороне через посредника в Пакистане.

В сообщении отмечается, что решение Ирана является окончательным и пересмотру не подлежит. Причиной отказа иранская сторона называет отсутствие прогресса в переговорах.

США препятствуют достижению любого разумного соглашения – отмечают в материале.

Запланированный раунд переговоров в Пакистане не состоится.

