Иран окончательно отказался от переговоров с США по новому соглашению - СМИ
Киев • УНН
Тегеран отменил встречу в Пакистане из-за отсутствия прогресса и действий США. Решение передали через посредника, и оно не подлежит дальнейшему пересмотру.
Иран окончательно отказался участвовать в переговорах с США, которые были запланированы на 22 апреля в Исламабаде. Об этом сообщает Tasnim, пишет УНН.
Детали
По данным агентства, Тегеран передал свою позицию американской стороне через посредника в Пакистане.
В сообщении отмечается, что решение Ирана является окончательным и пересмотру не подлежит. Причиной отказа иранская сторона называет отсутствие прогресса в переговорах.
США препятствуют достижению любого разумного соглашения
Запланированный раунд переговоров в Пакистане не состоится.
