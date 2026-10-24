Трамп заявил, что может переместить пресс-корпус Белого дома

Президент США Дональд Трамп в субботу подтвердил, что может переместить журналистов, аккредитованных при Белом доме, в другое место. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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В публикации в социальных сетях Трамп опроверг сообщения о том, что он планирует убрать пресс-зал Белого дома и восстановить на его месте исторический бассейн, заявив, что никогда даже "не думал о такой глупости".

В то же время он отметил, что может перенести пресс-корпус с его нынешнего места в Белом доме.

"Я могу переместить фейковые новости в менее раздражающее место", — написал Трамп.

Дополнение

Во вторник The New York Times сообщила, что в августе Трамп призвал тогдашнюю пресс-секретаршу Белого дома Кэролайн Ливитт перенести пресс-конференции из брифингового зала имени Джеймса С. Брейди. Однако эту идею так и не реализовали.

По данным издания, президент сказал помощникам, что предпочел бы обустроить на этом месте крытый бассейн для терапевтических процедур, который установили во время администрации Франклина Д. Рузвельта. Администрация Ричарда Никсона заменила бассейн пресс-залом.

Трамп регулярно обвиняет американские СМИ в предвзятом освещении деятельности его администрации.

В прошлом месяце Трамп ненадолго запретил журналистам CNN, MS NOW и Politico находиться на территории Белого дома и заявил, что подобные ограничения могут коснуться и других изданий. Сторонники свободы слова заявили, что этот шаг нарушал гарантии свободы прессы, закрепленные Первой поправкой к Конституции США.

Белый дом восстановил доступ журналистов после решения федерального судьи, который признал, что запрет, вероятно, был неконституционным. В то же время администрация Трампа продолжает обжаловать это решение.

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