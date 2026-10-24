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Трамп заявив, що може перемістити прескорпус Білого дому

Київ • УНН

 • 384 перегляди

Трамп заперечив плани прибрати пресзалу заради басейну, але допустив перенесення журналістів. Заборону доступу окремих ЗМІ суд визнав імовірно неконституційною.

Трамп заявив, що може перемістити прескорпус Білого дому

Президент США Дональд Трамп у суботу підтвердив, що може перемістити журналістів, акредитованих при Білому домі, в інше місце. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У дописі в соціальних мережах Трамп спростував повідомлення про те, що він планує прибрати пресзалу Білого дому та відновити на її місці історичний басейн, заявивши, що ніколи навіть "не думав про таку дурницю".

Водночас він зазначив, що може перенести прескорпус із його нинішнього місця в Білому домі.

"Я можу перемістити фейкові новини в менш дратівливе місце", — написав Трамп.

Доповнення

У вівторок The New York Times повідомила, що в серпні Трамп закликав тодішню прес-секретарку Білого дому Керолайн Левітт перенести пресконференції з брифінгової зали імені Джеймса С. Брейді. Однак цю ідею так і не реалізували.

За даними видання, президент сказав помічникам, що волів би облаштувати на цьому місці критий басейн для терапевтичних процедур, який встановили за часів адміністрації Франкліна Д. Рузвельта. Адміністрація Річарда Ніксона замінила басейн пресзалою.

Трамп регулярно звинувачує американські ЗМІ в упередженому висвітленні діяльності його адміністрації.

Минулого місяця Трамп ненадовго заборонив журналістам CNN, MS NOW і Politico перебувати на території Білого дому та заявив, що подібні обмеження можуть торкнутися й інших видань. Прихильники свободи слова заявили, що цей крок порушував гарантії свободи преси, закріплені Першою поправкою до Конституції США.

Білий дім відновив доступ журналістів після рішення федерального судді, який визнав, що заборона, ймовірно, була неконституційною. Водночас адміністрація Трампа продовжує оскаржувати це рішення.

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Ольга Розгон

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