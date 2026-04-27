Рада создает рабочую группу для согласования законопроектов о гражданском оружии с нормами ЕС - что предусматривается
Загрязнение Черного моря маслом — эколог объяснил последствия удара РФ по портовой инфраструктуре
Обеспечить себя после 60 – какие альтернативы государственной пенсии существуют в Украине
Непогода в Украине унесла жизни 3 человек, 7 пострадали, часть 19 областей без электричества
Глобальные военные расходы выросли на 2,9%, несмотря на сокращение со стороны США из-за замораживания помощи Украине
Как распознать манипуляции и не поддаться им: признаки манипулятора и примеры
Астропрогноз с 27 апреля по 3 мая — период активных действий, эмоциональных пиков и потенциальных изменений для Украины
Без потепления - в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки
Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
Белый дом обвинил демократов в подстрекательстве к политическому насилию

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Белый дом обвинил демократов в подстрекательстве к насилию из-за агрессивной риторики. Трамп назвал заявления оппонентов опасным языком ненависти.

Белый дом обвинил демократов в подстрекательстве к политическому насилию

Администрация президента США Дональда Трампа возложила ответственность за рост политического насилия на Демократическую партию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

По ее словам, представители демократов якобы системно используют агрессивную риторику, которая провоцирует насильственные действия. Ливитт привела примеры заявлений ряда влиятельных политиков, в частности членов Конгресса и губернаторов.

Это избранные должностные лица от Демократической партии, которые призывают к войне против президента Соединенных Штатов и его сторонников

– заявила она.

Также пресс-секретарь добавила: "Когда у вас есть люди у власти, которые говорят подобные вещи каждый день на протяжении лет, вы провоцируете насилие со стороны людей, которые уже имеют психические заболевания, и именно это мы наблюдаем против этого президента уже слишком долго".

Накануне сам Дональд Трамп после стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома сначала призвал к единству, однако позже заявил, что "язык ненависти" демократов является "очень опасным".

В то же время, как отмечает CNN, в Белом доме не упоминали о резкой риторике со стороны республиканцев и самого Трампа.

В последние годы в США фиксируют ряд инцидентов политического насилия, направленных против представителей различных политических сил.

Степан Гафтко

