Белый дом обвинил демократов в подстрекательстве к политическому насилию

Администрация президента США Дональда Трампа возложила ответственность за рост политического насилия на Демократическую партию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

По ее словам, представители демократов якобы системно используют агрессивную риторику, которая провоцирует насильственные действия. Ливитт привела примеры заявлений ряда влиятельных политиков, в частности членов Конгресса и губернаторов.

Это избранные должностные лица от Демократической партии, которые призывают к войне против президента Соединенных Штатов и его сторонников – заявила она.

Также пресс-секретарь добавила: "Когда у вас есть люди у власти, которые говорят подобные вещи каждый день на протяжении лет, вы провоцируете насилие со стороны людей, которые уже имеют психические заболевания, и именно это мы наблюдаем против этого президента уже слишком долго".

Накануне сам Дональд Трамп после стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома сначала призвал к единству, однако позже заявил, что "язык ненависти" демократов является "очень опасным".

В то же время, как отмечает CNN, в Белом доме не упоминали о резкой риторике со стороны республиканцев и самого Трампа.

В последние годы в США фиксируют ряд инцидентов политического насилия, направленных против представителей различных политических сил.

