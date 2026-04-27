$44.000.0651.550.17
ukenru
06:40 • 10945 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
10.1м/с
34%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Биньямин Нетаньяху
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Китай
Реклама
УНН Lite
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto07:39 • 11887 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 38832 просмотра
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 38262 просмотра
Акционеры Warner Bros. одобрили поглощение компанией Paramount за $81 млрд23 апреля, 16:44 • 57933 просмотра
Куда поехать за впечатлениями на Тернопольщине - топ-10 локацийPhoto23 апреля, 07:30 • 73265 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
«Калибр» (семейство ракет)

Трамп заверил в безопасности короля Чарльза III во время визита в США после стрельбы

Киев • УНН

 • 1332 просмотра

Президент США заверил в безопасности монарха после инцидента со стрельбой в Вашингтоне. Визит направлен на укрепление отношений и сотрудничество стран.

Трамп заверил в безопасности короля Чарльза III во время визита в США после стрельбы

Президент США Дональд Трамп заявил, что король Чарльз III будет "в полной безопасности" во время своего государственного визита в США, который должен начаться позже в понедельник, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Переговоры по безопасности состоялись между Белым домом и Букингемским дворцом после того, как вооруженный мужчина получил доступ к мероприятию, которое посетил Трамп в Вашингтоне, округ Колумбия, в субботу.

Стрельба в Вашингтоне не изменила планы короля Чарльза III относительно визита в США27.04.26, 07:46 • 3806 просмотров

Отвечая на вопрос о мерах безопасности на фоне королевского визита, президент США заявил в воскресенье в эфире CBS, что территория Белого дома, где будет находиться король Чарльз, "действительно безопасна".

Программа короля и королевы пройдет преимущественно по плану, сообщил Букингемский дворец, и правительство Великобритании надеется, что это сможет ослабить дипломатическую напряженность.

Посол Великобритании в США Кристиан Тернер заявил, что визит будет посвящен "восстановлению и возрождению уникальной дружбы" между двумя странами.

Визит начнется в Вашингтоне, где королевскую чету встретят в Белом доме президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.

Король Чарльз в конце апреля отправится с государственным визитом к Трампу в США31.03.26, 16:49 • 4314 просмотров

По данным BBC, поездка проходит на фоне политической напряженности между Лондоном и Вашингтоном. В частности, Трамп ранее критиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за отсутствия поддержки США в конфликте с Ираном.

Дополнительные трудности вызвал и недавний инцидент со стрельбой в Вашингтоне во время мероприятия с участием президента США. После консультаций по безопасности стороны решили не отменять визит, лишь частично изменив программу.

"Визит будет об обновлении и оживлении уникальной дружбы", – заявил британский посол.

Ожидается, что одним из ключевых событий станет выступление короля Чарльза III в Конгрессе США. Также запланированы мероприятия в Нью-Йорке и штате Вирджиния.

По информации BBC, британское правительство рассчитывает использовать визит для усиления сотрудничества в сферах инвестиций, обороны, туризма и образования.

США подтвердили нейтралитет по отношению к Фолклендам, Испания заявила, что является "надежным" членом НАТО после записки Пентагона25.04.26, 10:19 • 3787 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Мелания Трамп
Выборы в США
Кир Стармер
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Карл III
Нью-Йорк
Великобритания
Соединённые Штаты
Иран