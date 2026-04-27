Трамп заверил в безопасности короля Чарльза III во время визита в США после стрельбы
Киев • УНН
Президент США заверил в безопасности монарха после инцидента со стрельбой в Вашингтоне. Визит направлен на укрепление отношений и сотрудничество стран.
Президент США Дональд Трамп заявил, что король Чарльз III будет "в полной безопасности" во время своего государственного визита в США, который должен начаться позже в понедельник, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Переговоры по безопасности состоялись между Белым домом и Букингемским дворцом после того, как вооруженный мужчина получил доступ к мероприятию, которое посетил Трамп в Вашингтоне, округ Колумбия, в субботу.
Отвечая на вопрос о мерах безопасности на фоне королевского визита, президент США заявил в воскресенье в эфире CBS, что территория Белого дома, где будет находиться король Чарльз, "действительно безопасна".
Программа короля и королевы пройдет преимущественно по плану, сообщил Букингемский дворец, и правительство Великобритании надеется, что это сможет ослабить дипломатическую напряженность.
Посол Великобритании в США Кристиан Тернер заявил, что визит будет посвящен "восстановлению и возрождению уникальной дружбы" между двумя странами.
Визит начнется в Вашингтоне, где королевскую чету встретят в Белом доме президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.
По данным BBC, поездка проходит на фоне политической напряженности между Лондоном и Вашингтоном. В частности, Трамп ранее критиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за отсутствия поддержки США в конфликте с Ираном.
Дополнительные трудности вызвал и недавний инцидент со стрельбой в Вашингтоне во время мероприятия с участием президента США. После консультаций по безопасности стороны решили не отменять визит, лишь частично изменив программу.
Ожидается, что одним из ключевых событий станет выступление короля Чарльза III в Конгрессе США. Также запланированы мероприятия в Нью-Йорке и штате Вирджиния.
По информации BBC, британское правительство рассчитывает использовать визит для усиления сотрудничества в сферах инвестиций, обороны, туризма и образования.
