Белый дом отрицает угрозу иранских дронов для США

Белый дом отверг опасения по поводу угрозы со стороны Ирана с использованием беспилотников в США, а также призвал ABC News опровергнуть свое сообщение, передает УНН.

Контекст

ABC News сообщило, что ФБР предупредило полицейские управления Калифорнии о возможности ответных действий Ирана путем запуска беспилотников на западном побережье США.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отреагировала на это сообщение, заявив, что ABC News должно "немедленно его опровергнуть".

Она настаивает на том, что "никакой угрозы со стороны Ирана для нашей родины не существует", добавляя, что "ее никогда и не было".

"Они написали это, исходя из одного электронного письма, отправленного в местные правоохранительные органы Калифорнии по поводу единственного, неподтвержденного сообщения. В письме даже говорится, что сообщение было основано на "неподтвержденных" разведывательных данных. Однако ABC News умолчало об этом критически важном факте в своей статье! ПОЧЕМУ? ЧЕСТНО: никакой угрозы со стороны Ирана для нашей страны нет и никогда не существовало", - написала Ливитт.