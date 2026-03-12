Білий дім заперечує загрозу іранських дронів для США

У Білому домі відкинули побоювання щодо загрози з боку Ірану з використанням безпілотників у США, а також закликали ABC News спростувати своє повідомлення, передає УНН.

Контекст

ABC News повідомило, що ФБР попередило поліцейські управління Каліфорнії про можливість дій у відповідь Ірану шляхом запуску безпілотників на західному узбережжі США.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт відреагувала на це повідомлення, заявивши, що ABC News має "негайно його спростувати".

Вона наполягає на тому, що "жодної загрози з боку Ірану для нашої батьківщини не існує", додаючи, що "її ніколи і не було".

"Вони написали це, виходячи з одного електронного листа, відправленого до місцевих правоохоронних органів Каліфорнії з приводу єдиного, непідтвердженого повідомлення. У листі навіть говориться, що повідомлення було засноване на "непідтверджених" розвідувальних даних. Проте ABC News промовчало про цей критично важливий факт у своїй статті! ЧОМУ? ЧЕСНО: жодної загрози з боку Ірану для нашої країни немає і ніколи не існувало", - написала Лівітт.