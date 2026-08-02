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США и Израиль планируют масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана - СМИ

Киев • УНН

 • 6403 просмотра

США и Израиль планируют новую кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, которая может стать одной из самых жестких. Удары могут быть нанесены уже в течение выходных, но решение президентом США Трампом еще не принято.

США и Израиль планируют масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана - СМИ

США и Израиль планируют новую масштабную кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, которая может стать одной из самых жестких за все время противостояния. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на несколько неназванных источников, информирует УНН.

Детали

По их данным, удары могут быть нанесены уже в течение выходных. В то же время президент США Дональд Трамп еще не принял решение по этому поводу.

Совместная операция ознаменует возвращение Израиля к боевым действиям, которые он прекратил во время перемирия, заключенного при посредничестве США. Иран не наносил ударов по Израилю с момента прекращения действия меморандума о взаимопонимании и возобновления боевых действий США в начале июля

- говорится в статье.

Также указывается, что план военного удара обсуждался во время заседания кабинета Трампа в пятницу, при этом некоторые помощники главы Белого дома, специализирующиеся на политике, были решительно против.

Как сказал президент Трамп, ... Соединенные Штаты победят, и Иран не будет иметь ядерного оружия при его президентстве

- сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

В свою очередь представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что оборонное ведомство "полностью готово выполнить директивы президента в любой момент".

Напомним

Накануне посольства США в Иерусалиме и других столицах Ближнего Востока призвали граждан рассмотреть выезд из-за возможности непредсказуемой эскалации конфликта с Ираном.

"Мы просто хотим победить" в Иране - Трамп31.07.26, 21:21 • 9234 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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Соединённые Штаты
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