Перенос дедлайна для Ирана: Трамп заявил о "напряженных переговорах"

В Вашингтоне отреагировали на предложение премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа к президенту США Дональду Трампу продлить дедлайн для Ирана на две недели. Комментарий пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт публикует CNN, сообщает УНН.

Подробности

"Президента уведомили о предложении, и ответ будет предоставлен", - отметила Левитт.

Тем временем сам Трамп в комментарии NBC News отреагировал на угрозы руководства Ирана использовать своих граждан как живой щит для защиты инфраструктуры.

Это абсолютно незаконно. Им не разрешено этого делать - сказал Трамп.

Он также отметил, что сейчас между США и Ираном продолжаются "напряженные переговоры".

Контекст

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф просит президента США Дональда Трампа продлить дедлайн для Ирана на две недели, чтобы дать шанс дипломатии.

Американский лидер Дональд Трамп выступил с резкой угрозой в адрес Ирана, заявив, что "целая цивилизация погибнет сегодня ночью", поскольку приближается установленный крайний срок для открытия Ираном Ормузского пролива.

Возможен ли ядерный удар США по Ирану и что будет дальше с войной на Ближнем Востоке