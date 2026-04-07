Перенос дедлайна для Ирана: Трамп заявил о "напряженных переговорах"
Киев • УНН
Шехбаз Шариф призвал США продлить дедлайн для дипломатии и открытия Ормузского пролива. Белый дом готовит ответ на предложение о перемирии.
В Вашингтоне отреагировали на предложение премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа к президенту США Дональду Трампу продлить дедлайн для Ирана на две недели. Комментарий пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт публикует CNN, сообщает УНН.
"Президента уведомили о предложении, и ответ будет предоставлен", - отметила Левитт.
Тем временем сам Трамп в комментарии NBC News отреагировал на угрозы руководства Ирана использовать своих граждан как живой щит для защиты инфраструктуры.
Это абсолютно незаконно. Им не разрешено этого делать
Он также отметил, что сейчас между США и Ираном продолжаются "напряженные переговоры".
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф просит президента США Дональда Трампа продлить дедлайн для Ирана на две недели, чтобы дать шанс дипломатии.
Американский лидер Дональд Трамп выступил с резкой угрозой в адрес Ирана, заявив, что "целая цивилизация погибнет сегодня ночью", поскольку приближается установленный крайний срок для открытия Ираном Ормузского пролива.
