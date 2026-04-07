Возможен ли ядерный удар США по Ирану и что будет дальше с войной на Ближнем Востоке

Заявления о возможном применении США ядерного оружия против Ирана являются элементом информационного давления и не имеют под собой реальных оснований. В то же время ситуация вокруг Ирана остается напряженной, а среди возможных сценариев развития событий не исключается даже наземная операция. Об этом в комментарии УНН заявил политолог Игорь Рейтерович.

Ядерное оружие ничего не даст

В последнее время в медиа активно обсуждается возможность применения США ядерного оружия против Ирана. Однако, по словам эксперта, такой сценарий не имеет никакого практического смысла.

Он отмечает, что даже с военной точки зрения это не даст результата, а политические последствия будут катастрофическими.

Никакого ядерного оружия Трамп, конечно, применять не будет. Во-первых, нет никакого смысла это делать с военной точки зрения - это ничего не даст и не приведет к кардинальным изменениям. Во-вторых, в США существует система сдержек и противовесов, которая не позволяет принимать такие решения единолично, даже несмотря на то, что это президентская республика. И главное - это событие, которое просто может изменить всю историю человечества, поэтому на такие шаги не идут - пояснил Рейтерович.

Он добавляет, что подобные заявления стоит рассматривать как часть политической игры.

Это, скорее, нагнетание и попытка максимально поднять ставки, чтобы заставить Иран пойти на уступки. Трамп действует в своем стиле - постоянно вводит дедлайны, повышает давление и ожидает, что другая сторона не выдержит - отметил эксперт.

Какие условия выдвигает Трамп Ирану

По словам политолога, США имеют четкий набор требований к Ирану, которые можно считать минимальной программой для завершения конфликта. Речь идет не только о военных, но и о политических и экономических аспектах.

Для Трампа принципиально важно, чтобы иранская ядерная программа фактически перестала существовать. Речь идет о наличии материалов, которые потенциально могут быть использованы для создания ядерного оружия - по разным оценкам, это сотни килограммов. Либо должен быть подписан жесткий международный документ, либо эти материалы должны быть переданы под контроль США или стран, которым они доверяют - пояснил он.

Кроме того, важным является вопрос безопасности в регионе.

Второй момент - это Ормузский пролив, который должен быть разблокирован. И еще один аспект - гарантии, что Иран не будет совершать агрессивные действия против соседних стран. Это тот минимум, на который рассчитывает Трамп - отметил эксперт.

По его словам, достижение таких договоренностей позволило бы американской стороне заявить о победе.

Военный успех есть, но политического результата не хватает

Рейтерович подчеркивает, что с военной точки зрения США уже имеют серьезные результаты в противостоянии с Ираном. Однако этого недостаточно для завершения конфликта.

С военно-технической точки зрения это точно нельзя назвать поражением. Была уничтожена значительная часть военного потенциала Ирана, ликвидировано несколько десятков ключевых фигур, нанесены серьезные удары по инфраструктуре. То есть Трамп может выйти и сказать, что США победили, и формально это будет выглядеть убедительно - пояснил он.

В то же время, по словам эксперта, без политического результата это не работает.

Недостаточно победить в военном плане, если не достигнуты политические цели. Как говорил Клаузевиц, война - это продолжение политики другими методами. Здесь наоборот: политика должна завершить войну. И если нет решений по ядерной программе или безопасности - говорить о завершении рано - добавил Рейтерович.

Возможно ли затягивание войны и какие козыри есть у США

Эксперт обращает внимание, что Иран имеет значительный военный потенциал, что может затянуть конфликт. В такой ситуации США могут искать дополнительные инструменты давления.

Иран имеет большой запас ракет и дронов, и если он не пойдет на уступки, война может затянуться. У Трампа есть варианты, как это ускорить, но они не просты и не гарантируют результата - отметил он.

Одним из таких вариантов может быть удар по экономической основе Ирана.

Например, можно попробовать взять под контроль ключевые точки, через которые проходит основной экспорт нефти. Через такие объекты Иран получает до 90% доходов. Если перекрыть этот канал - экономика начнет очень быстро проседать, и тогда возможен мир на условиях США - пояснил эксперт.

Наземная операция - высокие риски и большие потери

Впрочем, по словам Рейтеровича, подобный сценарий связан с серьезными рисками. В частности, из-за непредсказуемости боевых действий и возможных больших потерь.

Проблема в том, что никто не может дать гарантии успеха наземной операции. Это ключевой вопрос для Трампа, потому что военные не дают ему однозначных ответов - отметил он.

В то же время эксперт не исключает, что такой вариант все же может быть реализован.

Я оцениваю вероятность наземной операции как довольно высокую. У Трампа не так много вариантов. Если он начнет массированно бить по инфраструктуре, это уже будет выглядеть как война против населения, а не против режима. Плюс иранцы могут использовать гражданских как живой щит, что еще больше усложняет ситуацию - пояснил Рейтерович.

Отдельно он акцентировал внимание на факторе потерь.

Сейчас потери относительно невелики. Но если они возрастут в разы - это станет серьезной проблемой для американских властей. Потому что даже если это десятки или сотни людей - это уже совсем другой политический эффект в США - добавил эксперт.

Политолог подытоживает, что ядерный сценарий остается маловероятным и используется как инструмент давления. Зато реальная борьба разворачивается вокруг политических договоренностей, а среди возможных вариантов развития событий - экономическое давление и даже ограниченная наземная операция, которая, однако, несет значительные риски для США.

Контекст

Американский лидер Дональд Трамп выступил с резкой угрозой в адрес Ирана, заявив, что "целая цивилизация погибнет сегодня ночью", поскольку приближается установленный крайний срок для открытия Ираном Ормузского пролива.

Напомним

Ранее Трамп угрожал уничтожить иранские электростанции и другую гражданскую инфраструктуру, заявляя, что страна столкнется с ужасными последствиями, если не откроет Ормузский пролив до 20:00 по восточному времени во вторник. Трамп ранее устанавливал несколько крайних сроков, которые впоследствии менялись.

Президент и Белый дом отвергли опасения, что нанесение ударов по такой инфраструктуре может быть военным преступлением.