Пресс-cекретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покинет должность в конце месяца
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп объявил, что Кэролайн Ливитт покинет должность пресс-секретаря Белого дома в конце месяца. Она станет главным внешнеполитическим советником Трампа и влиятельным голосом в Республиканской партии.
Пресс-cекретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покинет администрацию в конце месяца. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, передает УНН.
Детали
Ливитт, которая работала пресс-секретарем Трампа во время его первого срока в Белом доме, была одной из самых заметных сторонниц движения Трампа "Сделаем Америку снова великой". В сообщении в социальных сетях, объявляя о ее увольнении, президент-республиканец назвал ее одной из своих "самых доверенных помощниц".
Он сказал, что Ливитт "покинет свою должность в конце месяца, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей — решение, которое я полностью понимаю и уважаю! Кэролайн теперь будет одной из моих главных внешних советниц и влиятельным голосом внутри Республиканской партии, поскольку мы работаем над тем, чтобы бросить вызов истории и одержать убедительную победу на промежуточных выборах".
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Напомним
В апреле Ливитт заявила, что уходит в декретный отпуск накануне рождения второго ребенка.
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