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Иран продолжает переговоры с США, получая разрушительные удары - Белый дом

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры между США и Ираном продолжаются. Она подчеркнула, что удары вызваны нарушением Ираном меморандума, но президент Трамп открыт к дипломатии.

Иран продолжает переговоры с США, получая разрушительные удары - Белый дом

Иран продолжает переговоры с США и хочет заключить соглашение, поскольку терпит "разрушительные удары". Об этом заявила представительница Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

По ее словам, переговоры между США и Ираном продолжаются.

Причина недавних ударов заключается в том, что Иран нарушил Меморандум о взаимопонимании, который мы с ними заключили

- подчеркнула Левитт.

Она подчеркнула, что США нанесли удар по коммерческим судам в Ормузском проливе, но "президент всегда открыт для дипломатии".

Напомним

Накануне Центральное командование США объявило о новой волне авиаударов по Ирану. Удары направлены на ослабление военного потенциала Ирана.

США нанесли ракетные удары вокруг иранского острова Кешм в Персидском заливе - СМИ16.07.26, 19:42 • 3366 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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Соединённые Штаты
Иран