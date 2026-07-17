Иран продолжает переговоры с США, получая разрушительные удары - Белый дом
Киев • УНН
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры между США и Ираном продолжаются. Она подчеркнула, что удары вызваны нарушением Ираном меморандума, но президент Трамп открыт к дипломатии.
Иран продолжает переговоры с США и хочет заключить соглашение, поскольку терпит "разрушительные удары". Об этом заявила представительница Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
По ее словам, переговоры между США и Ираном продолжаются.
Причина недавних ударов заключается в том, что Иран нарушил Меморандум о взаимопонимании, который мы с ними заключили
Она подчеркнула, что США нанесли удар по коммерческим судам в Ормузском проливе, но "президент всегда открыт для дипломатии".
Напомним
Накануне Центральное командование США объявило о новой волне авиаударов по Ирану. Удары направлены на ослабление военного потенциала Ирана.
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