Иран продолжает переговоры с США, получая разрушительные удары - Белый дом

Иран продолжает переговоры с США и хочет заключить соглашение, поскольку терпит "разрушительные удары". Об этом заявила представительница Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

По ее словам, переговоры между США и Ираном продолжаются.

Причина недавних ударов заключается в том, что Иран нарушил Меморандум о взаимопонимании, который мы с ними заключили