США нанесли ракетные удары вокруг иранского острова Кешм в Персидском заливе - СМИ
Киев • УНН
Иранские агентства Fars и Tasnim сообщили о ракетных ударах США вокруг острова Кешм. Это произошло на фоне возобновления боевых действий между Вашингтоном и Тегераном.
Иранские информационные агентства сообщили, что Соединенные Штаты нанесли удары вокруг иранского острова Кешм в Персидском заливе, расположенного недалеко от Ормузского пролива, на фоне возобновления боевых действий между Вашингтоном и Тегераном, передает УНН со ссылкой на CNN.
Информационное агентство Fars сообщило о "ракетном ударе США в районе Кешма", ссылаясь на местные власти, в то время как информационное агентство Tasnim сообщило, что один из его корреспондентов заявил о том, что районы вокруг Кешма "были поражены снарядами американского противника".
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