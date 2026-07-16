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Трамп склоняется к расширению военных операций США в Иране - WSJ

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Президент США Трамп после брифингов помощников склоняется к расширению военных действий в Иране. Рассматриваются варианты, включая авиаудары, захват островов и бомбардировку ядерного объекта.

Трамп склоняется к расширению военных операций США в Иране - WSJ

Президент США Дональд Трамп склоняется к расширению военных операций США в Иране, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Президент Трамп склоняется к расширению военных операций США в Иране после нескольких дней брифингов своих главных помощников, 

сообщили американские официальные лица

Хотя Трамп, как указано, предпочитает дипломатический подход, на этой неделе ему рассказали о возможных вариантах, включая использование сухопутных войск и бомбардировку горы Пикакс.

Варианты действий, по данным издания, включают усиление авиаударов, отправку наземных сил для захвата иранских островов вблизи Ормузского пролива и бомбардировку укрепленного объекта, который может использоваться для тайных ядерных работ.

Вечером во вторник Трамп провел совещание в Ситуационном центре, чтобы обсудить потенциальный захват острова Харг и других территорий вдоль Ормузского пролива с использованием американских войск, а также потенциальную бомбардировку туннельного комплекса на горе Пикакс, объекта, связанного с ядерной деятельностью, который США еще не атаковали. Расширение авиаударов по большему количеству целей в Иране, включая энергетические объекты, также остается возможным, указывает издание.

США вывели из строя нефтяной танкер, атаковали командные центры, ПВО и ракетные объекты Ирана16.07.26, 07:31 • 2706 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Дональд Трамп
Иран