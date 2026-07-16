США вывели из строя нефтяной танкер, атаковали командные центры, ПВО и ракетные объекты Ирана
Киев • УНН
Американские войска остановили судно Belma, которое игнорировало предупреждения и направлялось к иранскому порту. Также США атаковали командные центры, ПВО и ракетные объекты Ирана.
Американские войска усилили меры морской блокады против Ирана, выведя из строя пустой нефтяной танкер, который направлялся к иранскому порту в Персидском заливе. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM), информирует УНН.
Отмечается, что силы CENTCOM наблюдали за морским судном Belma под флагом Кюрасао, которое следовало международными водами к острову Харг.
Коммерческое судно проигнорировало многочисленные предупреждения, пытаясь нарушить блокаду США. Американский самолет вывел судно из строя после запуска ракет Hellfire в дымовую трубу судна. Судно больше не осуществляет транзит в Иран
Позже в CENTCOM заявили, что США атаковали командные центры, ПВО и ракетные объекты Ирана. Также под удар попали прибрежные объекты наблюдения - в частности, в Бандар-Аббасе.
Напомним
Накануне американские войска начали дополнительный раунд ударов в 15:00 по восточному времени (22:00 по Киеву) после утренних атак, направленных на остров близ Ормузского пролива.
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