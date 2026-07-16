США вывели из строя нефтяной танкер, атаковали командные центры, ПВО и ракетные объекты Ирана

$44.880.2151.200.14
ukenru
03:38 • 7126 просмотра
Атака на Киев: двое погибших, шестеро раненых
15 июля, 20:38 • 18510 просмотра
Зеленский внес в ВР представление о назначении Корецкого премьер-министром
15 июля, 18:14 • 24556 просмотра
Без Федорова, но с Ченцовым, Кимом и Масловым — в "Слуге народа" рассказали, кто претендует на должности в новом правительстве
15 июля, 15:55 • 36069 просмотра
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA
Эксклюзив
15 июля, 13:53 • 40696 просмотра
Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны
15 июля, 12:29 • 27648 просмотра
Решение по новому министру обороны станет известно вечером, главу МОН Лисового планируют заменить - нардеп
15 июля, 12:13 • 21667 просмотра
путин приказал перевести морские ядерные силы рф в полную боеготовность - патрушев
Эксклюзив
15 июля, 11:54 • 29144 просмотра
Жара в вагонах украинских поездов: что говорят в Укрзализныце и какова ситуация с кондиционерамиPhoto
Эксклюзив
15 июля, 08:57 • 31147 просмотра
Станет ли следующая зима самой тяжелой за время большой войны - прогноз военного и энергетического экспертов
15 июля, 08:53 • 30255 просмотра
ЕС согласился предоставить временную защиту украинцам еще на год, но с уточнением о военнообязанных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2.8м/с
61%
749мм
Популярные новости
Под Киевом мужчина угрожает прыгнуть с окна 22-го этажа15 июля, 19:26 • 13143 просмотра
Акции "газпрома" обновили 17-летний минимум из-за приостановки переговоров с Китаем15 июля, 21:40 • 9130 просмотра
Враг атаковал Киев баллистикой ночью 16 июля15 июля, 22:02 • 5822 просмотра
Сергей "Флеш" Бескрестнов вслед за Стерненко уходит с должности советника министра обороны после ухода Федорова15 июля, 23:06 • 11188 просмотра
Ночная атака на Киев и Харьков: мэры рассказали о последствиях ударов01:58 • 13013 просмотра
публикации
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15 июля, 15:55 • 36069 просмотра
Изменения в программе "єОселя" с 17 июля: что нужно знать заемщикамPhoto15 июля, 15:04 • 22889 просмотра
Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны
Эксклюзив
15 июля, 13:53 • 40696 просмотра
Самолеты - это транспорт, а не оборудование: Татьяна Шевцова объяснила, почему лизинг нельзя трактовать как роялтиPhoto15 июля, 12:14 • 29014 просмотра
Жара в вагонах украинских поездов: что говорят в Укрзализныце и какова ситуация с кондиционерамиPhoto
Эксклюзив
15 июля, 11:54 • 29144 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Виталий Кличко
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Харьков
Европа
Реклама
УНН Lite
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста15 июля, 11:06 • 21856 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 119769 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 157031 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 153060 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 135539 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Financial Times
Ракетный комплекс "Тор
Bayraktar TB2
NLAW

США вывели из строя нефтяной танкер, атаковали командные центры, ПВО и ракетные объекты Ирана

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

Американские войска остановили судно Belma, которое игнорировало предупреждения и направлялось к иранскому порту. Также США атаковали командные центры, ПВО и ракетные объекты Ирана.

США вывели из строя нефтяной танкер, атаковали командные центры, ПВО и ракетные объекты Ирана

Американские войска усилили меры морской блокады против Ирана, выведя из строя пустой нефтяной танкер, который направлялся к иранскому порту в Персидском заливе. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM), информирует УНН.

Отмечается, что силы CENTCOM наблюдали за морским судном Belma под флагом Кюрасао, которое следовало международными водами к острову Харг.

Коммерческое судно проигнорировало многочисленные предупреждения, пытаясь нарушить блокаду США. Американский самолет вывел судно из строя после запуска ракет Hellfire в дымовую трубу судна. Судно больше не осуществляет транзит в Иран

- говорится в сообщении.

Позже в CENTCOM заявили, что США атаковали командные центры, ПВО и ракетные объекты Ирана. Также под удар попали прибрежные объекты наблюдения - в частности, в Бандар-Аббасе. 

Напомним

Накануне американские войска начали дополнительный раунд ударов в 15:00 по восточному времени (22:00 по Киеву) после утренних атак, направленных на остров близ Ормузского пролива.

Армия США нанесла новые удары по военным целям Ирана у Ормузского пролива15.07.26, 07:44 • 4286 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Центральное командование США
Иран