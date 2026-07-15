Армия США нанесла новые удары по военным целям Ирана у Ормузского пролива
Киев • УНН
США нанесли серию ударов по иранским ракетным и беспилотным объектам у Ормузского пролива. Американские войска также восстановили морскую блокаду судов к иранским портам.
Армия США нанесла новую серию ударов по десяткам военных целей вблизи Ормузского пролива и в прибрежных районах Ирана. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что американские истребители, беспилотники и военно-морские корабли в течение семичасовой волны запускали высокоточные боеприпасы по иранским ракетным и беспилотным объектам, военно-морским силам и системам береговой обороны, что "еще больше ухудшило способность Ирана угрожать коммерческому судоходству и гражданским экипажам".
Удары произошли в тот же день, когда американские войска восстановили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты или из них, а также в прибрежные районы
Указывается, что "американские войска остаются бдительными, смертоносными и готовыми к выполнению операций по приказу главнокомандующего".
Напомним
Накануне США восстановили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и из них. Блокада возобновилась после заявления президента Трампа о действиях США как стражей Ормузского пролива.
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