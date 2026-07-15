Иран может закрыть пролив Баб-эль-Мандеб и создать Ормуз-2 - Reuters

Перекрыв судоходство через Ормузский пролив, Иран теперь сигнализирует, что может разыграть свою самую опасную карту: использовать йеменских хуситов, чтобы закрыть пролив Баб-эль-Мандеб к Красному морю, открыв новый фронт против Вашингтона и поставив под угрозу две важнейшие энергетические артерии мира. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Издание отмечает, что по мере того, как удары США углубляются внутри Ирана, а атаки хуситов одновременно эскалируют, Тегеран расширяет конфликт и стремится усилить давление на Вашингтон, распространяя угрозу мировой торговле и поставкам энергоресурсов за пределы Персидского залива.

Иран уже продемонстрировал силу своего самого ценного стратегического актива, нарушив движение через Ормузский пролив. Теперь он, похоже, готов открыть вторую точку давления в Баб-эль-Мандебe, узком водном пути, соединяющем Красное море с Аденским заливом, через который проходит экспорт саудовской нефти и значительная часть мировых судов - говорится в статье.

Указывается, что высокопоставленный чиновник Йемена предупредил, что вооруженные силы страны готовы закрыть Баб-эль-Мандебский пролив - шаг, который, по его словам, может привести к росту цен на нефть до 200 долларов за баррель, - если Саудовская Аравия продолжит атаковать Йемен.

Напомним

США восстановили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и из них. Блокада возобновилась после заявления президента Трампа о действиях США как охранников Ормузского пролива.

Судоходство через Ормузский пролив немного увеличилось накануне крайнего срока блокады