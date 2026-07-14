Судоходство через Ормузский пролив немного увеличилось накануне крайнего срока блокады
Киев • УНН
По данным MarineTraffic, 22 коммерческих судна прошли через Ормузский пролив за последние сутки. Это происходит перед введением блокады США, объявленной президентом Трампом.
По данным MarineTraffic, за последние 24 часа через Ормузский пролив прошло не менее 22 коммерческих судов, что предшествует установленному президентом США Дональдом Трампом сроку в 16:00 по восточному времени (23:00 по киевскому времени - ред.), когда, по его словам, вступит в силу блокада США, передает УНН со ссылкой на CNN.
Всего в Персидский залив вошли 14 судов — 11 грузовых и три танкера. Еще восемь судов покинули пролив: четыре грузовых и четыре танкера.
Издание отмечает, что эти цифры в целом соответствуют низким показателям прохождения пролива, наблюдавшимся в последние недели. До войны через пролив в среднем ежедневно проходило около 110 судов.
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