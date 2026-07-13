Трамп сообщил Конгрессу о возобновлении боевых действий в Иране
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о нанесении оборонительных ударов по целям в Иране 7 июля. Это разжигает спор о полномочиях президента вести войну без одобрения Конгресса.
Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. В письме, направленном лидерам Конгресса в пятницу и полученном The New York Times в понедельник, президент написал, что американские войска 7 июля нанесли "оборонительные удары по целям в Иране", передает УНН.
Издание отмечает, что сообщение вновь разжигает спор между Капитолийским холмом и Белым домом относительно полномочий президента продолжать вести войну в Иране без одобрения Конгресса. Обе палаты уже проголосовали за то, чтобы поручить президенту США прекратить войну или получить одобрение на ее продолжение, но Белый дом продолжает утверждать, что Трамп действует в рамках своих конституционных полномочий как главнокомандующий.
Трамп восстанавливает блокаду иранских портов и планирует взимать плату за проход коммерческих судов13.07.26, 18:09 • 3110 просмотров