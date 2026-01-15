МХП готує новий випуск єврооблігацій та оголосила про пропозицію викупу облігацій із погашенням у 2026 році.

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
13:18 • 2918 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
08:19 • 30956 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 42104 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 25159 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 26737 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 46079 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 38741 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 39890 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 34771 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 28226 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД15 січня, 04:04 • 24631 перегляди
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto15 січня, 06:59 • 23572 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 13430 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго08:33 • 21450 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 26043 перегляди
Публікації
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 26293 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19 • 30954 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко08:08 • 42099 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 50978 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 63566 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Денис Шмигаль
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Сумська область
Харків
Реклама
УНН Lite
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 13557 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 39774 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 73770 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 65037 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 69152 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
МіГ-29
Фільм

МХП готує новий випуск єврооблігацій та оголосила про пропозицію викупу облігацій із погашенням у 2026 році

Київ • УНН

 • 184 перегляди

МХП готує новий випуск єврооблігацій та оголосила про пропозицію викупу облігацій із погашенням у 2026 році.

МХП готує новий випуск єврооблігацій та оголосила про пропозицію викупу облігацій із погашенням у 2026 році

МХП, міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, оголосила про проведення зустрічей із міжнародними інвесторами у межах підготовки потенційного випуску нових єврооблігацій, пише УНН.

Паралельно компанія повідомляє, що сьогодні розпочала пропозицію викупу (tender offer) у будь-якому розмірі і всіх своїх облігацій на загальну основну суму 550 млн доларів зі ставкою 6,95% та строком погашення у 2026 році – з урахуванням певних умов, зокрема щодо фінансування.

Ціна викупу облігацій, поданих до 26 січня 2026 року до 17:00 за нью-йоркським часом, становить 1 000 доларів за кожні 1 000 доларів номіналу, плюс нараховані відсотки.

У межах стратегії управління фінансовими зобов’язаннями компанія вийшла з пропозицією про новий випуск. Потенційний новий випуск єврооблігацій буде використаний для рефінансування поточних зобов’язань за єврооблігаціями 2026. 

Ці кроки дозволять компанії продовжувати забезпечувати стабільну операційну діяльність і розвивати бізнес у середньо- та довгостроковій перспективі. Водночас навіть в умовах війни МХП залишається надійним партнером для фінансових стейкхолдерів, зокрема власників єврооблігацій. Попри численні складні виклики, з якими стикається компанія, ми знаходимо можливості для виконання своїх зобов’язань, дотримуючись вимог законодавства та встановлених термінів. 

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Війна в Україні
ПрАТ МХП