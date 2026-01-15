МХП готує новий випуск єврооблігацій та оголосила про пропозицію викупу облігацій із погашенням у 2026 році.

МХП, міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, оголосила про проведення зустрічей із міжнародними інвесторами у межах підготовки потенційного випуску нових єврооблігацій, пише УНН.

Паралельно компанія повідомляє, що сьогодні розпочала пропозицію викупу (tender offer) у будь-якому розмірі і всіх своїх облігацій на загальну основну суму 550 млн доларів зі ставкою 6,95% та строком погашення у 2026 році – з урахуванням певних умов, зокрема щодо фінансування.

Ціна викупу облігацій, поданих до 26 січня 2026 року до 17:00 за нью-йоркським часом, становить 1 000 доларів за кожні 1 000 доларів номіналу, плюс нараховані відсотки.

У межах стратегії управління фінансовими зобов’язаннями компанія вийшла з пропозицією про новий випуск. Потенційний новий випуск єврооблігацій буде використаний для рефінансування поточних зобов’язань за єврооблігаціями 2026.

Ці кроки дозволять компанії продовжувати забезпечувати стабільну операційну діяльність і розвивати бізнес у середньо- та довгостроковій перспективі. Водночас навіть в умовах війни МХП залишається надійним партнером для фінансових стейкхолдерів, зокрема власників єврооблігацій. Попри численні складні виклики, з якими стикається компанія, ми знаходимо можливості для виконання своїх зобов’язань, дотримуючись вимог законодавства та встановлених термінів.