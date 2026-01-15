МХП готовит новый выпуск еврооблигаций и объявила о предложении выкупа облигаций с погашением в 2026 году.

$43.180.08
Эксклюзив
13:18 • 3672 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
08:19 • 32693 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08 • 44114 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 26214 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 27665 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 46762 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 39141 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 40152 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 34847 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 28268 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
"Ущерб от ВСУ": Россия пытается уйти от ответственности за разрушенный Донбасс - ЦПД15 января, 04:04 • 25419 просмотра
В Киеве из-за атаки рф обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствияPhoto15 января, 06:59 • 24382 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 14278 просмотра
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак рф обесточивания на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго08:33 • 22294 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 27551 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 28035 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко08:08 • 44096 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 51868 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 64483 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Денис Шмыгаль
Игорь Терехов
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Сумская область
Харьков
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 14473 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 40230 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 74186 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 65423 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 69531 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Микоян МиГ-29
Фильм

МХП готовит новый выпуск еврооблигаций и объявила о предложении выкупа облигаций с погашением в 2026 году

Киев • УНН

 • 352 просмотра

МХП готовит новый выпуск еврооблигаций и объявила о предложении выкупа облигаций с погашением в 2026 году.

МХП готовит новый выпуск еврооблигаций и объявила о предложении выкупа облигаций с погашением в 2026 году

МХП, международная компания в сфере пищевых продуктов и агротехнологий, объявила о проведении встреч с международными инвесторами в рамках подготовки потенциального выпуска новых еврооблигаций, пишет УНН.

Параллельно компания сообщает, что сегодня начала предложение о выкупе (tender offer) в любом размере и всех своих облигаций на общую основную сумму 550 млн долларов со ставкой 6,95% и сроком погашения в 2026 году – с учетом определенных условий, в частности относительно финансирования.

Цена выкупа облигаций, поданных до 26 января 2026 года до 17:00 по нью-йоркскому времени, составляет 1 000 долларов за каждые 1 000 долларов номинала, плюс начисленные проценты.

В рамках стратегии управления финансовыми обязательствами компания вышла с предложением о новом выпуске. Потенциальный новый выпуск еврооблигаций будет использован для рефинансирования текущих обязательств по еврооблигациям 2026. 

Эти шаги позволят компании продолжать обеспечивать стабильную операционную деятельность и развивать бизнес в средне- и долгосрочной перспективе. В то же время даже в условиях войны МХП остается надежным партнером для финансовых стейкхолдеров, в частности владельцев еврооблигаций. Несмотря на многочисленные сложные вызовы, с которыми сталкивается компания, мы находим возможности для выполнения своих обязательств, соблюдая требования законодательства и установленные сроки. 

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Война в Украине
ПрАО МХП