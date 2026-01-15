МХП готовит новый выпуск еврооблигаций и объявила о предложении выкупа облигаций с погашением в 2026 году.

МХП, международная компания в сфере пищевых продуктов и агротехнологий, объявила о проведении встреч с международными инвесторами в рамках подготовки потенциального выпуска новых еврооблигаций, пишет УНН.

Параллельно компания сообщает, что сегодня начала предложение о выкупе (tender offer) в любом размере и всех своих облигаций на общую основную сумму 550 млн долларов со ставкой 6,95% и сроком погашения в 2026 году – с учетом определенных условий, в частности относительно финансирования.

Цена выкупа облигаций, поданных до 26 января 2026 года до 17:00 по нью-йоркскому времени, составляет 1 000 долларов за каждые 1 000 долларов номинала, плюс начисленные проценты.

В рамках стратегии управления финансовыми обязательствами компания вышла с предложением о новом выпуске. Потенциальный новый выпуск еврооблигаций будет использован для рефинансирования текущих обязательств по еврооблигациям 2026.

Эти шаги позволят компании продолжать обеспечивать стабильную операционную деятельность и развивать бизнес в средне- и долгосрочной перспективе. В то же время даже в условиях войны МХП остается надежным партнером для финансовых стейкхолдеров, в частности владельцев еврооблигаций. Несмотря на многочисленные сложные вызовы, с которыми сталкивается компания, мы находим возможности для выполнения своих обязательств, соблюдая требования законодательства и установленные сроки.