Сила партнерства у дії: історія відновлення пораненого військового на Черкащині

Військовий 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго, Юрій Ястремський, отримав осколкове поранення у голову. Після операції на нього чекала складна реабілітація. Завдяки системній допомозі Благодійного фонду "МХП-Громаді", волонтерський простір "Макітра" — забезпечив захисника спеціальним одягом для поранених.

Ветеран Юрій Ястремський з Чижівки Черкаської області мобілізувався у перший рік російсько-української війни. Невдовзі отримав поранення під час атаки дронів на Донеччині. Допомогу йому надали не одразу — побратими кілька днів передавали його з пункту до пункту:

Я був у касці, та осколок потрапив під неї. Мені не надали допомогу одразу. Тому я постійно непритомнів, і за документами перевозили, як "двохсотого". Далі пам’ятаю госпіталь та шок, що вижив. Довго не впізнавав батьків, лише брата - ділиться Юрій.

Чоловік проходив складну реабілітацію. Мама героя знала односельців з громадського простору "Макітра", які шиють адаптивний одяг для поранених військових.

Волонтери простору виграли конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" Благодійного фонду "МХП-Громаді" двічі. До 2022-го тут розвивали єдине місце для дозвілля у Чижівці. А на виграні після повномасштабного вторгнення кошти — переформатувалися під майстерню. Нове обладнання дозволило волонтеркам швидко відгукнулися на запит.

У мене була можливість отримати просторі речі, які легко одягалися. Це рідкість, адже адаптивний одяг у госпіталі завозять рідко, — пригадує ветеран. Я досі ношу термобілизну від "Макітри", дуже зручна. - пригадує ветеран.

Очільниця громадського простору Віта Очеретяна пам’ятає, як до них звернулися мама і староста:

- Ми швидко допомогли. У Ястремських всі три брати воювали. У Юри поранення та важкі контузії. Один з братів теж отримав складні травми. Інший — загинув. Їхня мама пережила трагедію. Важливо допомагати у таких ситуаціях.

Уже у госпіталі Юрій хотів повернутися до побратимів. Однак після поранення — став на 80% недієздатним. Підтримка рідних та громади допомогли чоловіку повернувся до цивільного життя. Зараз він доглядає батьків, розвиває господарство та радіє кожній хвилині із донькою.

Громадський простір "Макітра" допомагає пораненим у непростий період — під час реабілітації. Майже чотири роки щодня волонтерки шиють адаптивний та звичайний одяг:

- Робимо унікальні речі, як чохли на апарат Ілізарова. Щоб пошкоджена кінцівка була у теплі, — розповідає волонтерка. — Наші адаптивні футболки, шорти розстібаються на дві сторони: поранення може бути лівої, правої чи обох кінцівок. Це зручно і лежачим пацієнтам.

Раніше жінки приносили праски з дому, а старі швейні машинки їм дарували. За три роки тут виготовили 15 тисяч одиниць одягу, і лише за цей рік — понад шість тисяч. Завдяки новим машинкам, оверлокам та прасувальній установці — збільшили кількість речей майже вдвічі.

- "Макітра" забезпечує військових з усіх регіонів. Спочатку шили захисникам населеного пункту, зараз на них виходять госпіталі та військові частини, — зауважив голова Водяницької сільської ради Руслан Каюк. — Ми вдячні Благодійному фонду "МХП-Громаді", що вони вдруге повірили у важливі проєкти наших волонтерів.

Приклад "Макітри" показує, як громадська ініціатива може перерости у системну допомогу.

"Коли люди, як наш Юра, повертаються з війни, їм важливо відчувати, що громада поруч", — кажуть волонтерки. Такі історії демонструють цінність їхньої роботи та дають сили продовжувати.

"Для нас важливо, щоб підтримка військових продовжувалася і після етапу лікування. Реабілітація та повернення до життя у громаді — це шлях, який потребує системних рішень і партнерства. Ми інвестуємо у локальні ініціативи, які допомагають іншим", — зазначає директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк.

Всеукраїнський Конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" сприяє вирішенню соціальних проблем громад. Фінансово підтримує локальні соціальні ініціативи у 13 областях України. Лише за цей рік на конкурс БФ "МХП-Громаді" подали 700 заявок, 105 з яких — перемогли та вже реалізують свої проєкти.