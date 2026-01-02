Сила партнерства у дії: історія відновлення пораненого військового на Черкащині

$42.170.18
49.550.24
ukenru
1 січня, 13:04 • 38960 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 60472 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 48545 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 46419 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 159182 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 157958 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 54069 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 45312 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 38204 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 30759 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.5м/с
85%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія передала США дані з дрона, який нібито атакував резиденцію путіна1 січня, 22:32 • 11113 перегляди
"Нехай крадуть, але не у Чехії": спікер парламенту виступив проти постачання зброї Україні1 січня, 23:07 • 17262 перегляди
Атака на Запоріжжя: ворог задав 9 ударів, у місті виникла ще одна пожежаPhoto1 січня, 23:39 • 7500 перегляди
Миколаїв під ударом ворожих дронів: у місті пролунали три вибухи2 січня, 01:26 • 9862 перегляди
Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей03:34 • 3278 перегляди
Публікації
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 27627 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 45347 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 159222 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 89294 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 114024 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Ілон Маск
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Європа
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 28078 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 36766 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 37406 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 89296 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 36378 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Шахед-136
Brent

Сила партнерства у дії: історія відновлення пораненого військового на Черкащині

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Військовий 66 ОМБр Юрій Ястремський отримав осколкове поранення в голову та пройшов складну реабілітацію. Благодійний фонд "МХП-Громаді" та волонтерський простір "Макітра" забезпечили його адаптивним одягом.

Сила партнерства у дії: історія відновлення пораненого військового на Черкащині

Військовий 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго, Юрій Ястремський, отримав осколкове поранення у голову. Після операції на нього чекала складна реабілітація. Завдяки системній допомозі Благодійного фонду "МХП-Громаді", волонтерський простір "Макітра" — забезпечив захисника спеціальним одягом для поранених. 

Ветеран Юрій Ястремський з Чижівки Черкаської області мобілізувався у перший рік російсько-української війни. Невдовзі отримав поранення під час атаки дронів на Донеччині. Допомогу йому надали не одразу — побратими кілька днів передавали його з пункту до пункту:

Я був у касці, та осколок потрапив під неї. Мені не надали допомогу одразу. Тому я постійно непритомнів, і за документами перевозили, як "двохсотого". Далі пам’ятаю госпіталь та шок, що вижив. Довго не впізнавав батьків, лише брата

- ділиться Юрій.

Чоловік проходив складну реабілітацію. Мама героя знала односельців з громадського простору "Макітра", які шиють адаптивний одяг для поранених військових. 

Волонтери простору виграли конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" Благодійного фонду "МХП-Громаді" двічі. До 2022-го тут розвивали єдине місце для дозвілля у Чижівці. А на виграні після повномасштабного вторгнення кошти — переформатувалися під майстерню. Нове обладнання дозволило волонтеркам швидко відгукнулися на запит.

У мене була можливість отримати просторі речі, які легко одягалися. Це рідкість, адже адаптивний одяг у госпіталі завозять рідко, — пригадує ветеран. Я досі ношу термобілизну від "Макітри", дуже зручна.

- пригадує ветеран.

Очільниця громадського простору Віта Очеретяна пам’ятає, як до них звернулися мама і староста:

- Ми швидко допомогли. У Ястремських всі три брати воювали. У Юри поранення та важкі контузії. Один з братів теж отримав складні травми. Інший — загинув. Їхня мама пережила трагедію. Важливо допомагати у таких ситуаціях.

Уже у госпіталі Юрій хотів повернутися до побратимів. Однак після поранення — став на 80% недієздатним. Підтримка рідних та громади допомогли чоловіку повернувся до цивільного життя. Зараз він доглядає батьків, розвиває господарство та радіє кожній хвилині із донькою.

Громадський простір "Макітра" допомагає пораненим у непростий період — під час реабілітації. Майже чотири роки щодня волонтерки шиють адаптивний та звичайний одяг:

- Робимо унікальні речі, як чохли на апарат Ілізарова. Щоб пошкоджена кінцівка була у теплі,  — розповідає волонтерка. — Наші адаптивні футболки, шорти розстібаються на дві сторони: поранення може бути лівої, правої чи обох кінцівок. Це зручно і лежачим пацієнтам. 

Раніше жінки приносили праски з дому, а старі швейні машинки їм дарували. За три роки тут виготовили 15 тисяч одиниць одягу, і лише за цей рік — понад шість тисяч. Завдяки новим машинкам, оверлокам та прасувальній установці — збільшили кількість речей майже вдвічі. 

- "Макітра" забезпечує військових з усіх регіонів. Спочатку шили захисникам населеного пункту, зараз на них виходять госпіталі та військові частини, — зауважив голова Водяницької сільської ради Руслан Каюк. — Ми вдячні Благодійному фонду "МХП-Громаді", що вони вдруге повірили у важливі проєкти наших волонтерів. 

Приклад "Макітри" показує, як громадська ініціатива може перерости у системну допомогу. 

"Коли люди, як наш Юра, повертаються з війни, їм важливо відчувати, що громада поруч", — кажуть волонтерки. Такі історії демонструють цінність їхньої роботи та дають сили продовжувати.

"Для нас важливо, щоб підтримка військових продовжувалася і після етапу лікування. Реабілітація та повернення до життя у громаді — це шлях, який потребує системних рішень і партнерства. Ми інвестуємо у локальні ініціативи, які допомагають іншим", — зазначає директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк.

Всеукраїнський Конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" сприяє вирішенню соціальних проблем громад. Фінансово підтримує локальні соціальні ініціативи у 13 областях України. Лише за цей рік на конкурс БФ "МХП-Громаді" подали 700 заявок, 105 з яких — перемогли та вже реалізують свої проєкти.

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
Село
Техніка
Мобілізація
Війна в Україні
Донецька область
Черкаська область
благодійність
ПрАТ МХП