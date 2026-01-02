Сила партнерства в действии: история восстановления раненого военного на Черкасщине

Военнослужащий 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго, Юрий Ястремский, получил осколочное ранение в голову. После операции его ждала сложная реабилитация. Благодаря системной помощи Благотворительного фонда "МХП-Громаді", волонтерское пространство "Макитра" обеспечило защитника специальной одеждой для раненых.

Ветеран Юрий Ястремский из Чижовки Черкасской области мобилизовался в первый год российско-украинской войны. Вскоре получил ранение во время атаки дронов в Донецкой области. Помощь ему оказали не сразу — побратимы несколько дней передавали его из пункта в пункт:

Я был в каске, и осколок попал под нее. Мне не оказали помощь сразу. Поэтому я постоянно терял сознание, и по документам перевозили, как "двухсотого". Дальше помню госпиталь и шок, что выжил. Долго не узнавал родителей, только брата - делится Юрий.

Мужчина проходил сложную реабилитацию. Мама героя знала односельчан из общественного пространства "Макитра", которые шьют адаптивную одежду для раненых военных.

Волонтеры пространства выиграли конкурс социальных инициатив "Время действовать, Украина!" Благотворительного фонда "МХП-Громаді" дважды. До 2022-го здесь развивали единственное место для досуга в Чижовке. А на выигранные после полномасштабного вторжения средства — переформатировались под мастерскую. Новое оборудование позволило волонтеркам быстро откликнуться на запрос.

У меня была возможность получить просторные вещи, которые легко одевались. Это редкость, ведь адаптивную одежду в госпитале завозят редко, — вспоминает ветеран. Я до сих пор ношу термобелье от "Макитры", очень удобное. - вспоминает ветеран.

Руководительница общественного пространства Вита Очеретяная помнит, как к ним обратились мама и староста:

- Мы быстро помогли. У Ястремских все три брата воевали. У Юры ранения и тяжелые контузии. Один из братьев тоже получил сложные травмы. Другой — погиб. Их мама пережила трагедию. Важно помогать в таких ситуациях.

Уже в госпитале Юрий хотел вернуться к побратимам. Однако после ранения — стал на 80% недееспособным. Поддержка родных и громады помогли мужчине вернуться к гражданской жизни. Сейчас он ухаживает за родителями, развивает хозяйство и радуется каждой минуте с дочерью.

Общественное пространство "Макитра" помогает раненым в непростой период — во время реабилитации. Почти четыре года ежедневно волонтерки шьют адаптивную и обычную одежду:

- Делаем уникальные вещи, как чехлы на аппарат Илизарова. Чтобы поврежденная конечность была в тепле, — рассказывает волонтерка. — Наши адаптивные футболки, шорты расстегиваются на две стороны: ранение может быть левой, правой или обеих конечностей. Это удобно и лежачим пациентам.

Раньше женщины приносили утюги из дома, а старые швейные машинки им дарили. За три года здесь изготовили 15 тысяч единиц одежды, и только за этот год — более шести тысяч. Благодаря новым машинкам, оверлокам и гладильной установке — увеличили количество вещей почти вдвое.

- "Макитра" обеспечивает военных из всех регионов. Сначала шили защитникам населенного пункта, сейчас на них выходят госпитали и воинские части, — отметил глава Водяницкого сельского совета Руслан Каюк. — Мы благодарны Благотворительному фонду "МХП-Громаді", что они во второй раз поверили в важные проекты наших волонтеров.

Пример "Макитры" показывает, как общественная инициатива может перерасти в системную помощь.

"Когда люди, как наш Юра, возвращаются с войны, им важно чувствовать, что громада рядом", — говорят волонтерки. Такие истории демонстрируют ценность их работы и дают силы продолжать.

"Для нас важно, чтобы поддержка военных продолжалась и после этапа лечения. Реабилитация и возвращение к жизни в громаде — это путь, который требует системных решений и партнерства. Мы инвестируем в локальные инициативы, которые помогают другим", — отмечает директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александр Пахолюк.

Всеукраинский Конкурс социальных инициатив "Время действовать, Украина!" способствует решению социальных проблем громад. Финансово поддерживает локальные социальные инициативы в 13 областях Украины. Только за этот год на конкурс БФ "МХП-Громаді" подали 700 заявок, 105 из которых — победили и уже реализуют свои проекты.