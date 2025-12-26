Соціальні магазини МХП охопили понад 290 населених пунктів і 40 тис. клієнтів - Павло Мороз

Мережа соціальних магазинів МХП за 10 років перетворилася зі "швидкої відповіді" на кризу на сталу модель підтримки громад: нині вона має 7 стаціонарних і 9 мобільних точок, охоплює понад 290 населених пунктів та забезпечує продуктами понад 40 тисяч постійних клієнтів. Про це у своєму блозі пише директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП Павло Мороз, передає УНН.

Деталі

За його словами, під час війни базові речі – робота, доступ до продуктів і підтримка – стають фундаментом стійкості, а корпоративна соціальна відповідальність має працювати як системна допомога громадам.

Для нас у МХП соціальна відповідальність – це коли громади не залишаються сам-на-сам із труднощами. Це про системну підтримку, яка дозволяє громадам вистояти - каже він.

Мороз зазначає, що ідея соціальних магазинів з’явилася у 2015 році – на тлі погіршення економічної ситуації та зростання цін на продукти.

Саме з цього підходу у 2015 році народилася ідея соціальних магазинів – формату, що дає громадам опору в непростий час - додає він.

За словами представника МХП, від початку 2025 року компанія отримала значний масив звернень, і більшість – про цінову доступність харчів.

Від початку 2025 року ми отримали понад 3,5 тисячі звернень від громадян та організацій, більшість стосувалася цінової доступності продуктів харчування - коментує Мороз.

Паралельно МХП, як зазначається в блозі, реалізує інші напрями підтримки разом із БФ "МХП-Громаді".

Паралельно з мережею соціальних магазинів ми розвиваємо й інші напрями соціальної підтримки разом із Благодійним фондом "МХП-Громаді": це грантові програми для підприємців, допомога школам і лікарням, відновлення інфраструктури, озеленення населених пунктів, підтримка постраждалих від війни - зазначає він.

Мороз наголошує: формат розвинувся у "мобільну систему" – поряд зі стаціонарними магазинами працюють мобільні торгові точки, що їздять громадами кількох областей, а в планах – новий регіон.

За 10 років формат розвинувся у мобільну систему. До стаціонарних магазинів додалися мобільні торгові точки, які вже на сьогодні курсують громадами Вінниччини, Черкащини, Київщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини. У планах – Хмельниччина. Вони вирушають навіть у найвіддаленіші села, де іноді залишилося лише кілька мешканців. Маршрути таких поїздок формують з урахуванням демографічних показників, транспортного сполучення та реальних потреб людей - розповідає він.

"Сьогодні мережа налічує 7 стаціонарних і 9 мобільних магазинів, охоплюючи понад 290 населених пунктів, забезпечуючи продуктами понад 40 тисяч постійних клієнтів", - інформує Мороз.

Він також розповів, що соціальні магазини працюють за єдиною ціновою політикою: ціни нижчі за локальні мережі, а доступ до пільгових цін мають визначені категорії населення за наявності підтверджуючих документів.

"Соціальні магазини працюють за єдиною ціновою політикою: товари коштують у середньому на 20% менше, ніж у локальних торговельних мережах.

Придбати продукцію за пільговими цінами можуть орендодавці, внутрішньо переміщені особи, військові, ветерани та члени їх родини, особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї, інші вразливі категорії, визначені законодавством України. Для цього достатньо пред'явити документ, що підтверджує пільгу", - додає він.

Окремо МХП заявляє про утримання цін на базові товари навіть у період високої інфляції на продукти. Як приклад у блозі наведено "індекс борщу".

Загалом по країні за рік він подорожчав на 27%, водночас у соціальних магазинах МХП вартість такого набору продуктів залишається порівняно стабільною - коментує Мороз.

У блозі також зазначається, що в 2026 році МХП планує подальше розширення мережі у регіонах присутності компанії.

"У 2026 році МХП продовжить розвиток мережі соціальних магазинів, розширюючи її на Черкащину та Хмельниччину – регіони, де компанія активно працює та має тісну взаємодію з громадами.

Те, що колись було антикризовою ініціативою, стало частиною системної корпоративної відповідальності МХП і прикладом соціального підприємництва нового покоління", - резюмував він.