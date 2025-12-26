Соціальні магазини МХП охопили понад 290 населених пунктів і 40 тис. клієнтів - Павло Мороз

$41.930.00
49.430.00
ukenru
20:03 • 3070 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
19:34 • 7238 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
17:54 • 11535 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
15:52 • 12291 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 13901 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 15495 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 36788 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 37221 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 94397 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 48803 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4м/с
99%
735мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іспанія та Литва засудили масовану нічну атаку рф на Україну27 грудня, 12:36 • 5130 перегляди
У Києві відновили рух поїздів по всій "червоній" лінії метро - КМДА27 грудня, 12:50 • 10129 перегляди
Правоохоронці не проводять обшуки у нардепа Корявченкова - НАБУ27 грудня, 12:58 • 8150 перегляди
Атака рф на Київ 27 грудня: кількість постраждалих зросла до 30 чоловік, одна людина загинула27 грудня, 13:13 • 14798 перегляди
Чоловік помер у Білгород-Дністровському ТЦК на Одещині: деталі27 грудня, 13:39 • 10591 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 47175 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 94394 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 40516 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 70032 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 60759 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Марк Карні
Іраклій Кобахідзе
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 17026 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 47175 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 19939 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 19353 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 20915 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Соціальні магазини МХП охопили понад 290 населених пунктів і 40 тис. клієнтів - Павло Мороз

Київ • УНН

 • 4214 перегляди

Мережа соціальних магазинів МХП, що включає 7 стаціонарних і 9 мобільних точок, охоплює понад 290 населених пунктів та обслуговує понад 40 тисяч клієнтів. Компанія планує подальше розширення мережі у 2026 році, зокрема на Черкащину та Хмельниччину.

Соціальні магазини МХП охопили понад 290 населених пунктів і 40 тис. клієнтів - Павло Мороз

Мережа соціальних магазинів МХП за 10 років перетворилася зі "швидкої відповіді" на кризу на сталу модель підтримки громад: нині вона має 7 стаціонарних і 9 мобільних точок, охоплює понад 290 населених пунктів та забезпечує продуктами понад 40 тисяч постійних клієнтів. Про це у своєму блозі пише директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП Павло Мороз, передає УНН.

Деталі

За його словами, під час війни базові речі – робота, доступ до продуктів і підтримка – стають фундаментом стійкості, а корпоративна соціальна відповідальність має працювати як системна допомога громадам.

Для нас у МХП соціальна відповідальність – це коли громади не залишаються сам-на-сам із труднощами. Це про системну підтримку, яка дозволяє громадам вистояти

- каже він.

Мороз зазначає, що ідея соціальних магазинів з’явилася у 2015 році – на тлі погіршення економічної ситуації та зростання цін на продукти.

Саме з цього підходу у 2015 році народилася ідея соціальних магазинів – формату, що дає громадам опору в непростий час

- додає він.

За словами представника МХП, від початку 2025 року компанія отримала значний масив звернень, і більшість – про цінову доступність харчів.

Від початку 2025 року ми отримали понад 3,5 тисячі звернень від громадян та організацій, більшість стосувалася цінової доступності продуктів харчування

- коментує Мороз.

Паралельно МХП, як зазначається в блозі, реалізує інші напрями підтримки разом із БФ "МХП-Громаді".

Паралельно з мережею соціальних магазинів ми розвиваємо й інші напрями соціальної підтримки разом із Благодійним фондом "МХП-Громаді": це грантові програми для підприємців, допомога школам і лікарням, відновлення інфраструктури, озеленення населених пунктів, підтримка постраждалих від війни

- зазначає він.

Мороз наголошує: формат розвинувся у "мобільну систему" – поряд зі стаціонарними магазинами працюють мобільні торгові точки, що їздять громадами кількох областей, а в планах – новий регіон.

За 10 років формат розвинувся у мобільну систему. До стаціонарних магазинів додалися мобільні торгові точки, які вже на сьогодні курсують громадами Вінниччини, Черкащини, Київщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини. У планах – Хмельниччина. Вони вирушають навіть у найвіддаленіші села, де іноді залишилося лише кілька мешканців. Маршрути таких поїздок формують з урахуванням демографічних показників, транспортного сполучення та реальних потреб людей

- розповідає він.

"Сьогодні мережа налічує 7 стаціонарних і 9 мобільних магазинів, охоплюючи понад 290 населених пунктів, забезпечуючи продуктами понад 40 тисяч постійних клієнтів", - інформує Мороз.

Він також розповів, що соціальні магазини працюють за єдиною ціновою політикою: ціни нижчі за локальні мережі, а доступ до пільгових цін мають визначені категорії населення за наявності підтверджуючих документів.

"Соціальні магазини працюють за єдиною ціновою політикою: товари коштують у середньому на 20% менше, ніж у локальних торговельних мережах.

Придбати продукцію за пільговими цінами можуть орендодавці, внутрішньо переміщені особи, військові, ветерани та члени їх родини, особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї, інші вразливі категорії, визначені законодавством України. Для цього достатньо пред'явити документ, що підтверджує пільгу", - додає він.

Окремо МХП заявляє про утримання цін на базові товари навіть у період високої інфляції на продукти. Як приклад у блозі наведено "індекс борщу".

Загалом по країні за рік він подорожчав на 27%, водночас у соціальних магазинах МХП вартість такого набору продуктів залишається порівняно стабільною

- коментує Мороз.

У блозі також зазначається, що в 2026 році МХП планує подальше розширення мережі у регіонах присутності компанії.

"У 2026 році МХП продовжить розвиток мережі соціальних магазинів, розширюючи її на Черкащину та Хмельниччину – регіони, де компанія активно працює та має тісну взаємодію з громадами.

Те, що колись було антикризовою ініціативою, стало частиною системної корпоративної відповідальності МХП і прикладом соціального підприємництва нового покоління", - резюмував він.

Лілія Подоляк

СуспільствоЕкономіка
Село
Війна в Україні
Хмельницька область
Вінницька область
Київська область
Черкаська область
Дніпропетровська область
благодійність
Чернігівська область
ПрАТ МХП
Україна