Социальные магазины МХП охватили более 290 населенных пунктов и 40 тыс. клиентов - Павел Мороз

$41.930.22
49.430.26
ukenru
09:23 • 672 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 5882 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 3954 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 9874 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 10293 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 12772 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 22194 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 72140 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 69871 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 84863 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4м/с
89%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россия отказалась от планов увеличить втрое производство СПГ из-за международных санкций - Bloomberg26 декабря, 00:11 • 10726 просмотра
российских блогеров заставляют распространять пропагандистскую рекламу - ЦПД26 декабря, 01:27 • 11722 просмотра
Трамп заявил о мощном ударе по террористам ИГИЛ в Нигерии26 декабря, 02:02 • 3778 просмотра
Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направленииVideo26 декабря, 02:38 • 6914 просмотра
Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД26 декабря, 03:10 • 5022 просмотра
публикации
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 5884 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 9874 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 72140 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 74154 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 55051 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юн Сок Ёль
Александр Бильчук
Федор Вениславский
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Южная Корея
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 2028 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 17039 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 21060 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 22078 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 25248 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Холм
The New York Times
Ми-8

Социальные магазины МХП охватили более 290 населенных пунктов и 40 тыс. клиентов - Павел Мороз

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Сеть социальных магазинов МХП, включающая 7 стационарных и 9 мобильных точек, охватывает более 290 населенных пунктов и обслуживает более 40 тысяч клиентов. Компания планирует дальнейшее расширение сети в 2026 году, в частности на Черкасщину и Хмельницкую область.

Социальные магазины МХП охватили более 290 населенных пунктов и 40 тыс. клиентов - Павел Мороз

Сеть социальных магазинов МХП за 10 лет превратилась из "быстрого ответа" на кризис в устойчивую модель поддержки общин: сейчас она имеет 7 стационарных и 9 мобильных точек, охватывает более 290 населенных пунктов и обеспечивает продуктами более 40 тысяч постоянных клиентов. Об этом в своем блоге пишет директор Департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павел Мороз, передает УНН.

Детали

По его словам, во время войны базовые вещи – работа, доступ к продуктам и поддержка – становятся фундаментом устойчивости, а корпоративная социальная ответственность должна работать как системная помощь общинам.

Для нас в МХП социальная ответственность – это когда общины не остаются один на один с трудностями. Это о системной поддержке, которая позволяет общинам выстоять

- говорит он.

Мороз отмечает, что идея социальных магазинов появилась в 2015 году – на фоне ухудшения экономической ситуации и роста цен на продукты.

Именно из этого подхода в 2015 году родилась идея социальных магазинов – формата, который дает общинам опору в непростое время

- добавляет он.

По словам представителя МХП, с начала 2025 года компания получила значительный массив обращений, и большинство – о ценовой доступности продуктов питания.

С начала 2025 года мы получили более 3,5 тысячи обращений от граждан и организаций, большинство касалось ценовой доступности продуктов питания

- комментирует Мороз.

Параллельно МХП, как отмечается в блоге, реализует другие направления поддержки вместе с БФ "МХП-Громаді".

Параллельно с сетью социальных магазинов мы развиваем и другие направления социальной поддержки вместе с Благотворительным фондом "МХП-Громаді": это грантовые программы для предпринимателей, помощь школам и больницам, восстановление инфраструктуры, озеленение населенных пунктов, поддержка пострадавших от войны

- отмечает он.

Мороз подчеркивает: формат развился в "мобильную систему" – наряду со стационарными магазинами работают мобильные торговые точки, которые ездят по общинам нескольких областей, а в планах – новый регион.

За 10 лет формат развился в мобильную систему. К стационарным магазинам добавились мобильные торговые точки, которые уже на сегодняшний день курсируют по общинам Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской областей. В планах – Хмельницкая область. Они отправляются даже в самые отдаленные села, где иногда осталось всего несколько жителей. Маршруты таких поездок формируются с учетом демографических показателей, транспортного сообщения и реальных потребностей людей

- рассказывает он.

"Сегодня сеть насчитывает 7 стационарных и 9 мобильных магазинов, охватывая более 290 населенных пунктов, обеспечивая продуктами более 40 тысяч постоянных клиентов", - информирует Мороз.

Он также рассказал, что социальные магазины работают по единой ценовой политике: цены ниже, чем в локальных сетях, а доступ к льготным ценам имеют определенные категории населения при наличии подтверждающих документов.

"Социальные магазины работают по единой ценовой политике: товары стоят в среднем на 20% меньше, чем в локальных торговых сетях.

Приобрести продукцию по льготным ценам могут арендодатели, внутренне перемещенные лица, военные, ветераны и члены их семей, лица с инвалидностью, многодетные семьи, другие уязвимые категории, определенные законодательством Украины. Для этого достаточно предъявить документ, подтверждающий льготу", - добавляет он.

Отдельно МХП заявляет о поддержании цен на базовые товары даже в период высокой инфляции на продукты. В качестве примера в блоге приведен "индекс борща".

В целом по стране за год он подорожал на 27%, в то же время в социальных магазинах МХП стоимость такого набора продуктов остается сравнительно стабильной

- комментирует Мороз.

В блоге также отмечается, что в 2026 году МХП планирует дальнейшее расширение сети в регионах присутствия компании.

"В 2026 году МХП продолжит развитие сети социальных магазинов, расширяя ее на Черкасскую и Хмельницкую области – регионы, где компания активно работает и имеет тесное взаимодействие с общинами.

То, что когда-то было антикризисной инициативой, стало частью системной корпоративной ответственности МХП и примером социального предпринимательства нового поколения", - резюмировал он.

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономика
Село
Война в Украине
Хмельницкая область
Винницкая область
Киевская область
Черкасская область
Днепропетровская область
благотворительность
Черниговская область
ПрАО МХП
Украина