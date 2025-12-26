Социальные магазины МХП охватили более 290 населенных пунктов и 40 тыс. клиентов - Павел Мороз

Сеть социальных магазинов МХП за 10 лет превратилась из "быстрого ответа" на кризис в устойчивую модель поддержки общин: сейчас она имеет 7 стационарных и 9 мобильных точек, охватывает более 290 населенных пунктов и обеспечивает продуктами более 40 тысяч постоянных клиентов. Об этом в своем блоге пишет директор Департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павел Мороз, передает УНН.

Детали

По его словам, во время войны базовые вещи – работа, доступ к продуктам и поддержка – становятся фундаментом устойчивости, а корпоративная социальная ответственность должна работать как системная помощь общинам.

Для нас в МХП социальная ответственность – это когда общины не остаются один на один с трудностями. Это о системной поддержке, которая позволяет общинам выстоять - говорит он.

Мороз отмечает, что идея социальных магазинов появилась в 2015 году – на фоне ухудшения экономической ситуации и роста цен на продукты.

Именно из этого подхода в 2015 году родилась идея социальных магазинов – формата, который дает общинам опору в непростое время - добавляет он.

По словам представителя МХП, с начала 2025 года компания получила значительный массив обращений, и большинство – о ценовой доступности продуктов питания.

С начала 2025 года мы получили более 3,5 тысячи обращений от граждан и организаций, большинство касалось ценовой доступности продуктов питания - комментирует Мороз.

Параллельно МХП, как отмечается в блоге, реализует другие направления поддержки вместе с БФ "МХП-Громаді".

Параллельно с сетью социальных магазинов мы развиваем и другие направления социальной поддержки вместе с Благотворительным фондом "МХП-Громаді": это грантовые программы для предпринимателей, помощь школам и больницам, восстановление инфраструктуры, озеленение населенных пунктов, поддержка пострадавших от войны - отмечает он.

Мороз подчеркивает: формат развился в "мобильную систему" – наряду со стационарными магазинами работают мобильные торговые точки, которые ездят по общинам нескольких областей, а в планах – новый регион.

За 10 лет формат развился в мобильную систему. К стационарным магазинам добавились мобильные торговые точки, которые уже на сегодняшний день курсируют по общинам Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской областей. В планах – Хмельницкая область. Они отправляются даже в самые отдаленные села, где иногда осталось всего несколько жителей. Маршруты таких поездок формируются с учетом демографических показателей, транспортного сообщения и реальных потребностей людей - рассказывает он.

"Сегодня сеть насчитывает 7 стационарных и 9 мобильных магазинов, охватывая более 290 населенных пунктов, обеспечивая продуктами более 40 тысяч постоянных клиентов", - информирует Мороз.

Он также рассказал, что социальные магазины работают по единой ценовой политике: цены ниже, чем в локальных сетях, а доступ к льготным ценам имеют определенные категории населения при наличии подтверждающих документов.

"Социальные магазины работают по единой ценовой политике: товары стоят в среднем на 20% меньше, чем в локальных торговых сетях.

Приобрести продукцию по льготным ценам могут арендодатели, внутренне перемещенные лица, военные, ветераны и члены их семей, лица с инвалидностью, многодетные семьи, другие уязвимые категории, определенные законодательством Украины. Для этого достаточно предъявить документ, подтверждающий льготу", - добавляет он.

Отдельно МХП заявляет о поддержании цен на базовые товары даже в период высокой инфляции на продукты. В качестве примера в блоге приведен "индекс борща".

В целом по стране за год он подорожал на 27%, в то же время в социальных магазинах МХП стоимость такого набора продуктов остается сравнительно стабильной - комментирует Мороз.

В блоге также отмечается, что в 2026 году МХП планирует дальнейшее расширение сети в регионах присутствия компании.

"В 2026 году МХП продолжит развитие сети социальных магазинов, расширяя ее на Черкасскую и Хмельницкую области – регионы, где компания активно работает и имеет тесное взаимодействие с общинами.

То, что когда-то было антикризисной инициативой, стало частью системной корпоративной ответственности МХП и примером социального предпринимательства нового поколения", - резюмировал он.