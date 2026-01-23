$43.170.01
12:59 • 1532 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 6338 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 18434 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 11983 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 14736 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 23444 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 58715 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 32403 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
23 січня, 06:55 • 30938 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
23 січня, 06:33 • 29159 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Агропереробка як нова точка зростання: Федерація роботодавців разом із партнерами презентувала каталог українського обладнання

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 88 перегляди

У Києві 22 січня відбулася нарада з агровиробниками Київської області, присвячена розвитку агропереробки. Учасникам представили каталог українських виробників обладнання для агропереробки, обговорили держпрограми підтримки та законодавчі ініціативи.

Агропереробка як нова точка зростання: Федерація роботодавців разом із партнерами презентувала каталог українського обладнання

22 січня у Києві відбулася міжвідомча нарада з агровиробниками Київської області, присвячена розвитку агропереробки та переходу аграрного сектору від сировинної моделі до виробництва продукції з високою доданою вартістю. У межах заходу учасникам представили каталог українських виробників обладнання для агропереробки, а також обговорили державні програми підтримки та законодавчі ініціативи для аграрного сектору. Засідання стало першим регіональним майданчиком у межах серії заходів із популяризації можливостей вітчизняного машинобудування для аграрного бізнесу, що реалізується в рамках політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".

Участь у нараді взяли представники центральної та регіональної влади, парламенту та бізнес-спільноти. Зокрема, до обговорення долучилися голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький, генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов, а також керівники сільськогосподарських підприємств і виробники продуктів харчування Київської області.

Центральною темою стала презентація каталогу українського обладнання для агропереробки. Документ містить інформацію про 187 одиниць продукції від 17 українських виробників та охоплює рішення для зберігання і переробки зернових культур, овочів і фруктів, молока, а також обладнання для фасування й транспортування готової продукції. Каталог створений як практичний інструмент для агровиробників, які розглядають інвестиції у переробку та шукають локальні технологічні рішення.

Створила його Федерація роботодавців України спільно з офісом народного депутата Дмитра Кисилевського, координатора політики "Зроблено в Україні", та Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства.

Локальна база компонентів дозволяє суттєво економити на сервісному обслуговуванні, а швидкість і гнучкість українських виробників дають змогу адаптувати технічні рішення під конкретні потреби замовника значно швидше, ніж це роблять світові компанії. Життєвий цикл українського обладнання є довшим завдяки доступності запчастин і фахівців, а монтаж і пусконалагодження можуть бути забезпечені в Україні навіть в умовах війни. Окремим важливим аргументом є державні програми компенсації частини вартості вітчизняної техніки, які поширені й на обладнання для переробки. Врешті, кожна гривня, вкладена в українське машинобудування, повертається в економіку через податки, робочі місця та підтримку Сил оборони

- розповів Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України.

Учасники заходу наголошували, що розвиток агропереробки є ключовим фактором підвищення стійкості економіки та зменшення залежності від експорту сировини. Перехід до переробної моделі дозволяє формувати більшу додану вартість всередині країни, створювати робочі місця та збільшувати податкові надходження на регіональному рівні.

Зрештою, стимулювання власної агропереробки - це для України питання продовольчої безпеки. У цій сфері наша держава має якомога менше залежати від політики інших країн. Нинішня війна вже показала нам, що навіть політичні союзники перестають бути дружніми, коли йдеться про економічні інтереси

- зазначив заступник голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Під час заходу також було представлено практичний досвід великого бізнесу у роботі з українськими постачальниками. Дмитро Пташник, заступник СЕО МХП із закупівель, розповів про підходи компанії до розвитку партнерств із вітчизняними виробниками та заміщення імпорту в ланцюгах постачання.

За його словами, МХП системно працює з українськими постачальниками, забезпечуючи їм довгострокові контракти та прогнозоване завантаження виробничих потужностей. Сьогодні близько 83% закупівель компанії припадає на українських виробників, що дозволяє залишати кошти в національній економіці, підтримувати робочі місця в регіонах та стимулювати модернізацію виробництва. Компанія також залучає партнерів до спільних інноваційних проєктів і поступово заміщує продукцію, яка раніше імпортувалася з-за кордону  

Значну увагу під час наради приділили живому діалогу з аграріями. Керівники сільськогосподарських підприємств Київської області мали можливість напряму озвучити профільні питання та практичні виклики, з якими вони стикаються при впровадженні переробних потужностей, а також обговорити перспективи співпраці з українськими виробниками обладнання.

Міжвідомча нарада у Києві дала старт регіональній серії презентацій каталогу українського обладнання для агропереробки. У Федерації роботодавців України зазначають, що наступні заходи відбудуться в інших областях, аби максимально наблизити інформацію про можливості вітчизняного машинобудування до агровиробників на місцях. Кінцева мета ініціативи - прискорити перехід аграрного сектору до переробної моделі та посилити економіку регіонів за рахунок розвитку українського виробництва.

Лілія Подоляк

