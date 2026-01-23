$43.170.01
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
Агропереработка как новая точка роста: Федерация работодателей совместно с партнерами представила каталог украинского оборудования

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Киеве 22 января состоялось совещание с агропроизводителями Киевской области, посвященное развитию агропереработки. Участникам представили каталог украинских производителей оборудования для агропереработки, обсудили госпрограммы поддержки и законодательные инициативы.

Агропереработка как новая точка роста: Федерация работодателей совместно с партнерами представила каталог украинского оборудования

22 января в Киеве состоялось межведомственное совещание с агропроизводителями Киевской области, посвященное развитию агропереработки и переходу аграрного сектора от сырьевой модели к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. В рамках мероприятия участникам представили каталог украинских производителей оборудования для агропереработки, а также обсудили государственные программы поддержки и законодательные инициативы для аграрного сектора. Заседание стало первой региональной площадкой в рамках серии мероприятий по популяризации возможностей отечественного машиностроения для аграрного бизнеса, реализуемой в рамках политики развития украинских производителей "Сделано в Украине".

Участие в совещании приняли представители центральной и региональной власти, парламента и бизнес-сообщества. В частности, к обсуждению присоединились глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник, заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, а также руководители сельскохозяйственных предприятий и производители продуктов питания Киевской области.

Центральной темой стала презентация каталога украинского оборудования для агропереработки. Документ содержит информацию о 187 единицах продукции от 17 украинских производителей и охватывает решения для хранения и переработки зерновых культур, овощей и фруктов, молока, а также оборудование для фасовки и транспортировки готовой продукции. Каталог создан как практический инструмент для агропроизводителей, которые рассматривают инвестиции в переработку и ищут локальные технологические решения.

Создала его Федерация работодателей Украины совместно с офисом народного депутата Дмитрия Кисилевского, координатора политики "Сделано в Украине", и Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Локальная база компонентов позволяет существенно экономить на сервисном обслуживании, а скорость и гибкость украинских производителей позволяют адаптировать технические решения под конкретные потребности заказчика значительно быстрее, чем это делают мировые компании. Жизненный цикл украинского оборудования дольше благодаря доступности запчастей и специалистов, а монтаж и пусконаладка могут быть обеспечены в Украине даже в условиях войны. Отдельным важным аргументом являются государственные программы компенсации части стоимости отечественной техники, которые распространены и на оборудование для переработки. В конце концов, каждая гривна, вложенная в украинское машиностроение, возвращается в экономику через налоги, рабочие места и поддержку Сил обороны

- рассказал Руслан Ильичев, генеральный директор Федерации работодателей Украины.

Участники мероприятия отмечали, что развитие агропереработки является ключевым фактором повышения устойчивости экономики и уменьшения зависимости от экспорта сырья. Переход к перерабатывающей модели позволяет формировать большую добавленную стоимость внутри страны, создавать рабочие места и увеличивать налоговые поступления на региональном уровне.

В конце концов, стимулирование собственной агропереработки - это для Украины вопрос продовольственной безопасности. В этой сфере наше государство должно как можно меньше зависеть от политики других стран. Нынешняя война уже показала нам, что даже политические союзники перестают быть дружественными, когда речь идет об экономических интересах

- отметил заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

В ходе мероприятия также был представлен практический опыт крупного бизнеса в работе с украинскими поставщиками. Дмитрий Пташник, заместитель СЕО МХП по закупкам, рассказал о подходах компании к развитию партнерств с отечественными производителями и замещению импорта в цепочках поставок.

По его словам, МХП системно работает с украинскими поставщиками, обеспечивая им долгосрочные контракты и прогнозируемую загрузку производственных мощностей. Сегодня около 83% закупок компании приходится на украинских производителей, что позволяет оставлять средства в национальной экономике, поддерживать рабочие места в регионах и стимулировать модернизацию производства. Компания также привлекает партнеров к совместным инновационным проектам и постепенно замещает продукцию, которая ранее импортировалась из-за рубежа  

Значительное внимание во время совещания было уделено живому диалогу с аграриями. Руководители сельскохозяйственных предприятий Киевской области имели возможность напрямую озвучить профильные вопросы и практические вызовы, с которыми они сталкиваются при внедрении перерабатывающих мощностей, а также обсудить перспективы сотрудничества с украинскими производителями оборудования.

Межведомственное совещание в Киеве дало старт региональной серии презентаций каталога украинского оборудования для агропереработки. В Федерации работодателей Украины отмечают, что следующие мероприятия состоятся в других областях, чтобы максимально приблизить информацию о возможностях отечественного машиностроения к агропроизводителям на местах. Конечная цель инициативы - ускорить переход аграрного сектора к перерабатывающей модели и усилить экономику регионов за счет развития украинского производства.

Лилия Подоляк

