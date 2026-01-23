Понад 70 000 гарячих обідів для людей Київщини: мобільна кухня Foodtruck продовжує роботу

$43.170.01
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
12:48 • 11108 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 30498 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
11:40 • 16589 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
11:04 • 19181 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 27032 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
08:04 • 64385 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 33434 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
23 січня, 06:55 • 31163 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
23 січня, 06:33 • 29340 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
