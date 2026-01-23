Понад 70 000 гарячих обідів для людей Київщини: мобільна кухня Foodtruck продовжує роботу

Мобільна кухня Foodtruck "Їжа без кордонів" нині допомагає жителям Київщини, які через перебої зі світлом, теплом і водою залишаються в холоді та без можливості нормально поїсти, передає УНН.

Деталі

За два тижні завдяки ініціативі БФ "Іскра Добра" та підтримці МХП і БФ "МХП-Громаді" вдалося передати понад 70 000 гарячих обідів тим, хто цього потребує найбільше. Команда вже побувала в Києві та низці населених пунктів області.

Цими днями Foodtruck працює стаціонарно в місті Бровари — з 06:00 ранку до пізнього вечора. Локація: "Епіцентр" (парковка), вул. Київська, 253.

Видача гарячих обідів здійснюється за запитами волонтерів і працівників критичної інфраструктури, які отримують необхідну кількість порцій гарячого харчування. Усі, хто бажає долучитися як волонтери до приготування та роздачі їжі, можуть звертатися до БФ "Іскра Добра".

Ми створили фудтрак, щоб бути там, де людям найважче. Гаряча їжа — це про турботу, людяність і відчуття, що ти не сам. Ми бачимо, наскільки важливою є ця ініціатива для Київщини сьогодні, і продовжимо їхати туди, де нас найбільше потребують — поділився Олег Бібіков, народний шеф-кухар України, громадський діяч, співзасновник БФ «Іскра Добра».

Фудтрак здатен приготувати до 20 000 порцій їжі на добу та працювати навіть у найскладніших умовах.

Для нашого Фонду важливо підтримувати людей у моменти їхньої найбільшої вразливості. "Foodtruck — їжа без кордонів" — це приклад швидкої та дієвої допомоги. Ми й надалі забезпечуватимемо проєкт усім необхідним, щоб команда могла роздавати гарячі обіди там, де це критично важливо — зазначив Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду «МХП-Громаді».

Команда й надалі розширюватиме географію роботи, щоб забезпечити людей якісною гарячою їжею в період нестабільності та високого навантаження на критичну інфраструктуру.

Foodtruck ініціювали засновники БО "Іскра Добра" — Олег Бібіков, Ігор Кукобко та Наталія Мосейчук, інтерв’юерка й ведуча "1+1 Марафон". Стратегічними партнерами стали компанія МХП та Благодійний фонд "МХП-Громаді", які з перших днів війни забезпечують мобільну кухню всім необхідним: продуктами, пальним і логістикою.