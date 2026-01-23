Более 70 000 горячих обедов для жителей Киевщины: мобильная кухня Foodtruck продолжает работу

$43.170.01
12:59 • 3340 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 11491 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 31122 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 16865 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 19476 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 27318 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 64683 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 33505 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
23 января, 06:55 • 31206 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
23 января, 06:33 • 29379 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42 • 31122 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 64683 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 62326 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 65209 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 75614 просмотра
MIM-104 Patriot

Более 70 000 горячих обедов для жителей Киевщины: мобильная кухня Foodtruck продолжает работу

Киев • УНН

 • 188 просмотра

За две недели благодаря инициативе БФ "Искра Добра" и поддержке МХП и БФ "МХП-Громаді" удалось передать более 70 000 горячих обедов тем, кто в этом нуждается больше всего. Команда уже побывала в Киеве и ряде населенных пунктов области.

Более 70 000 горячих обедов для жителей Киевщины: мобильная кухня Foodtruck продолжает работу

Мобильная кухня Foodtruck "Еда без границ" сейчас помогает жителям Киевщины, которые из-за перебоев со светом, теплом и водой остаются в холоде и без возможности нормально поесть, передает УНН.

Детали

За две недели благодаря инициативе БФ "Искра Добра" и поддержке МХП и БФ "МХП-Громаді" удалось передать более 70 000 горячих обедов тем, кто в этом нуждается больше всего. Команда уже побывала в Киеве и ряде населенных пунктов области.

В эти дни Foodtruck работает стационарно в городе Бровары — с 06:00 утра до позднего вечера. Локация: "Эпицентр" (парковка), ул. Киевская, 253.

Выдача горячих обедов осуществляется по запросам волонтеров и работников критической инфраструктуры, которые получают необходимое количество порций горячего питания. Все желающие присоединиться в качестве волонтеров к приготовлению и раздаче еды могут обращаться в БФ "Искра Добра".

Мы создали фудтрак, чтобы быть там, где людям труднее всего. Горячая еда — это о заботе, человечности и ощущении, что ты не один. Мы видим, насколько важна эта инициатива для Киевщины сегодня, и продолжим ехать туда, где в нас больше всего нуждаются 

— поделился Олег Бибиков, народный шеф-повар Украины, общественный деятель, соучредитель БФ «Искра Добра».

Фудтрак способен приготовить до 20 000 порций еды в сутки и работать даже в самых сложных условиях.

Для нашего Фонда важно поддерживать людей в моменты их наибольшей уязвимости. "Foodtruck — еда без границ" — это пример быстрой и действенной помощи. Мы и в дальнейшем будем обеспечивать проект всем необходимым, чтобы команда могла раздавать горячие обеды там, где это критически важно 

— отметил Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда «МХП-Громаді».

Команда и в дальнейшем будет расширять географию работы, чтобы обеспечить людей качественной горячей едой в период нестабильности и высокой нагрузки на критическую инфраструктуру.

Foodtruck инициировали учредители БО "Искра Добра" — Олег Бибиков, Игорь Кукобко и Наталья Мосейчук, интервьюер и ведущая "1+1 Марафон". Стратегическими партнерами стали компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді", которые с первых дней войны обеспечивают мобильную кухню всем необходимым: продуктами, топливом и логистикой.

Лилия Подоляк

Общество
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область
благотворительность
ПрАО МХП
Бровары
Киев