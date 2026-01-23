Более 70 000 горячих обедов для жителей Киевщины: мобильная кухня Foodtruck продолжает работу

Мобильная кухня Foodtruck "Еда без границ" сейчас помогает жителям Киевщины, которые из-за перебоев со светом, теплом и водой остаются в холоде и без возможности нормально поесть, передает УНН.

Детали

За две недели благодаря инициативе БФ "Искра Добра" и поддержке МХП и БФ "МХП-Громаді" удалось передать более 70 000 горячих обедов тем, кто в этом нуждается больше всего. Команда уже побывала в Киеве и ряде населенных пунктов области.

В эти дни Foodtruck работает стационарно в городе Бровары — с 06:00 утра до позднего вечера. Локация: "Эпицентр" (парковка), ул. Киевская, 253.

Выдача горячих обедов осуществляется по запросам волонтеров и работников критической инфраструктуры, которые получают необходимое количество порций горячего питания. Все желающие присоединиться в качестве волонтеров к приготовлению и раздаче еды могут обращаться в БФ "Искра Добра".

Мы создали фудтрак, чтобы быть там, где людям труднее всего. Горячая еда — это о заботе, человечности и ощущении, что ты не один. Мы видим, насколько важна эта инициатива для Киевщины сегодня, и продолжим ехать туда, где в нас больше всего нуждаются — поделился Олег Бибиков, народный шеф-повар Украины, общественный деятель, соучредитель БФ «Искра Добра».

Фудтрак способен приготовить до 20 000 порций еды в сутки и работать даже в самых сложных условиях.

Для нашего Фонда важно поддерживать людей в моменты их наибольшей уязвимости. "Foodtruck — еда без границ" — это пример быстрой и действенной помощи. Мы и в дальнейшем будем обеспечивать проект всем необходимым, чтобы команда могла раздавать горячие обеды там, где это критически важно — отметил Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда «МХП-Громаді».

Команда и в дальнейшем будет расширять географию работы, чтобы обеспечить людей качественной горячей едой в период нестабильности и высокой нагрузки на критическую инфраструктуру.

Foodtruck инициировали учредители БО "Искра Добра" — Олег Бибиков, Игорь Кукобко и Наталья Мосейчук, интервьюер и ведущая "1+1 Марафон". Стратегическими партнерами стали компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді", которые с первых дней войны обеспечивают мобильную кухню всем необходимым: продуктами, топливом и логистикой.