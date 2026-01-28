Принципи DEI в дії: шість громад Львівщини впровадили політики різноманіття, рівності та інклюзії

У шести громадах Львівщини реалізовано проєкт, спрямований на впровадження принципів різноманіття, рівності та інклюзії (DEI) на місцевому рівні. Його результатом стали не лише напрацьовані стратегічні документи, а й відчутне зростання обізнаності та залученості учасників.

У межах проєкту було розроблено комплексні програми підтримки різноманіття, рівності та інклюзії DEI для шести громад. Чотири з них уже затверджені на сесіях міських рад, ще дві планується ухвалити на найближчих сесійних засіданнях. Це дозволяє громадам системно інтегрувати принципи рівності та інклюзії у свою роботу та управлінські рішення.

Важливою складовою проєкту стала робота з місцевими командами. У кожній громаді учасники провели презентації політик, залучивши представників органів місцевого самоврядування, громадського сектору та молоді. Такий формат сприяв відкритому діалогу й формуванню спільного розуміння цінностей DEI.

Цей проєкт показав, що громади готові працювати з темою різноманіття, рівності та інклюзії системно. Коли є знання, залученість молоді, громадського сектору та підтримка партнерів, DEI стає не абстрактним поняттям, а частиною щоденних рішень у громадах - підкреслила Каріна Булуй, менеджер із залучення соціальних інвестицій БФ «МХП-Громаді».

За результатами опитування, рівень обізнаності учасників щодо принципів різноманіття, рівності та інклюзії зріс на 42%, а рівень задоволеності участю в проєкті перевищив 90%. Це свідчить про практичну цінність ініціативи та її відповідність реальним потребам громад.

Одним із ключових напрямів проєкту стала безбар’єрність. За підсумками проведених аудитів підготовлено шість практичних звітів із рекомендаціями щодо підвищення рівня доступності в об’єктах соціальної інфраструктури. Напрацьовані дані вже інтегровані в розроблені стратегічні документи громад і стали основою для подальших системних змін.

Для нашої громади це справді важливий крок. Ми прагнемо будувати середовище, у якому кожна людина відчуває повагу, підтримку та рівні можливості. Такі ініціативи допомагають нам ставати сильнішими та розвиватися системно й відповідально - сказав Ярослав Окрепкий, заступник Золочівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

До реалізації проєкту активно долучалася молодь і громадський сектор, у роботі взяли участь чотири молодіжні ради та три організації громадянського суспільства. Така взаємодія посилила інклюзивний підхід і забезпечила ширше представлення різних груп у процесі напрацювання рішень.

Проєкт "Розробка політик різноманіття, рівності та інклюзії (DEI) у малих громадах Львівщини" реалізується Благодійним фондом "МХП-Громаді" у межах проєкту "Єднання для громади", що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Проєкт спрямований на створення умов для інклюзивного розвитку громад, що відповідають європейським стандартам рівності та прозорості.