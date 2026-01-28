Принципи DEI в дії: шість громад Львівщини впровадили політики різноманіття, рівності та інклюзії

$42.960.17
11:48 • 8766 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 16308 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 21355 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 21896 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 22671 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 26111 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 44317 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 57408 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 42988 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 75938 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм28 січня, 04:47 • 24682 перегляди
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб28 січня, 04:58 • 29892 перегляди
Загроза існуванню Шенгенської зони: 70% європейців виступають за повернення національного контролю над кордонами28 січня, 05:44 • 21860 перегляди
Іспанське судно "врятувало" танкер "тіньового флоту" під санкціями ЄС за перевезення російської нафти28 січня, 06:22 • 19554 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 38483 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами10:59 • 11841 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 38623 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 75938 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 56156 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 74056 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Віталій Кличко
Роберт Фіцо
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Одеська область
Харківська область
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 29794 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 28867 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 36001 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 39017 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 44794 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Starlink

Принципи DEI в дії: шість громад Львівщини впровадили політики різноманіття, рівності та інклюзії

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Шість громад Львівщини реалізували проєкт із впровадження принципів різноманіття, рівності та інклюзії (DEI). Чотири з них вже затвердили програми, а рівень обізнаності учасників зріс на 42%.

Принципи DEI в дії: шість громад Львівщини впровадили політики різноманіття, рівності та інклюзії

У шести громадах Львівщини реалізовано проєкт, спрямований на впровадження принципів різноманіття, рівності та інклюзії (DEI) на місцевому рівні. Його результатом стали не лише напрацьовані стратегічні документи, а й відчутне зростання обізнаності та залученості учасників.

У межах проєкту було розроблено комплексні програми підтримки різноманіття, рівності та інклюзії DEI для шести громад. Чотири з них уже затверджені на сесіях міських рад, ще дві планується ухвалити на найближчих сесійних засіданнях. Це дозволяє громадам системно інтегрувати принципи рівності та інклюзії у свою роботу та управлінські рішення.

Важливою складовою проєкту стала робота з місцевими командами. У кожній громаді учасники провели презентації політик, залучивши представників органів місцевого самоврядування, громадського сектору та молоді. Такий формат сприяв відкритому діалогу й формуванню спільного розуміння цінностей DEI.

Цей проєкт показав, що громади готові працювати з темою різноманіття, рівності та інклюзії системно. Коли є знання, залученість молоді, громадського сектору та підтримка партнерів, DEI стає не абстрактним поняттям, а частиною щоденних рішень у громадах

- підкреслила Каріна Булуй, менеджер із залучення соціальних інвестицій БФ «МХП-Громаді».

За результатами опитування, рівень обізнаності учасників щодо принципів різноманіття, рівності та інклюзії зріс на 42%, а рівень задоволеності участю в проєкті перевищив 90%. Це свідчить про практичну цінність ініціативи та її відповідність реальним потребам громад.

Одним із ключових напрямів проєкту стала безбар’єрність. За підсумками проведених аудитів підготовлено шість практичних звітів із рекомендаціями щодо підвищення рівня доступності в об’єктах соціальної інфраструктури. Напрацьовані дані вже інтегровані в розроблені стратегічні документи громад і стали основою для подальших системних змін.

Для нашої громади це справді важливий крок. Ми прагнемо будувати середовище, у якому кожна людина відчуває повагу, підтримку та рівні можливості. Такі ініціативи допомагають нам ставати сильнішими та розвиватися системно й відповідально

- сказав Ярослав Окрепкий, заступник Золочівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

До реалізації проєкту активно долучалася молодь і громадський сектор, у роботі взяли участь чотири молодіжні ради та три організації громадянського суспільства. Така взаємодія посилила інклюзивний підхід і забезпечила ширше представлення різних груп у процесі напрацювання рішень.

Проєкт "Розробка політик різноманіття, рівності та інклюзії (DEI) у малих громадах Львівщини" реалізується Благодійним фондом "МХП-Громаді" у межах проєкту "Єднання для громади", що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Проєкт спрямований на створення умов для інклюзивного розвитку громад, що відповідають європейським стандартам рівності та прозорості.

Лілія Подоляк

Суспільство
Львівська область
благодійність
ПрАТ МХП
Європейський Союз