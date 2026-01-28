Принципы DEI в действии: шесть общин Львовщины внедрили политики многообразия, равенства и инклюзии

В шести общинах Львовщины реализован проект, направленный на внедрение принципов многообразия, равенства и инклюзии (DEI) на местном уровне. Его результатом стали не только разработанные стратегические документы, но и ощутимый рост осведомленности и вовлеченности участников.

В рамках проекта были разработаны комплексные программы поддержки многообразия, равенства и инклюзии DEI для шести общин. Четыре из них уже утверждены на сессиях городских советов, еще две планируется принять на ближайших сессионных заседаниях. Это позволяет общинам системно интегрировать принципы равенства и инклюзии в свою работу и управленческие решения.

Важной составляющей проекта стала работа с местными командами. В каждой общине участники провели презентации политик, привлекая представителей органов местного самоуправления, общественного сектора и молодежи. Такой формат способствовал открытому диалогу и формированию общего понимания ценностей DEI.

Этот проект показал, что общины готовы работать с темой многообразия, равенства и инклюзии системно. Когда есть знания, вовлеченность молодежи, общественного сектора и поддержка партнеров, DEI становится не абстрактным понятием, а частью ежедневных решений в общинах - подчеркнула Карина Булуй, менеджер по привлечению социальных инвестиций БФ «МХП-Громаді».

По результатам опроса, уровень осведомленности участников о принципах многообразия, равенства и инклюзии вырос на 42%, а уровень удовлетворенности участием в проекте превысил 90%. Это свидетельствует о практической ценности инициативы и ее соответствии реальным потребностям общин.

Одним из ключевых направлений проекта стала безбарьерность. По итогам проведенных аудитов подготовлено шесть практических отчетов с рекомендациями по повышению уровня доступности в объектах социальной инфраструктуры. Наработанные данные уже интегрированы в разработанные стратегические документы общин и стали основой для дальнейших системных изменений.

Для нашей общины это действительно важный шаг. Мы стремимся строить среду, в которой каждый человек чувствует уважение, поддержку и равные возможности. Такие инициативы помогают нам становиться сильнее и развиваться системно и ответственно - сказал Ярослав Окрепкий, заместитель Золочевского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

К реализации проекта активно привлекалась молодежь и общественный сектор, в работе приняли участие четыре молодежных совета и три организации гражданского общества. Такое взаимодействие усилило инклюзивный подход и обеспечило более широкое представительство различных групп в процессе выработки решений.

Проект "Разработка политик многообразия, равенства и инклюзии (DEI) в малых общинах Львовщины" реализуется Благотворительным фондом "МХП-Громаді" в рамках проекта "Единение для общины", который внедряется ИСАР Единение при финансовой поддержке Европейского Союза. Проект направлен на создание условий для инклюзивного развития общин, отвечающих европейским стандартам равенства и прозрачности.