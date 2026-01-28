Принципы DEI в действии: шесть общин Львовщины внедрили политики многообразия, равенства и инклюзии

$42.960.17
11:48 • 8758 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 16303 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 21350 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
08:35 • 21891 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
08:19 • 22666 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 26107 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 44314 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 57406 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 42986 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 75934 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 11838 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 38615 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 75934 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 56154 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 74053 просмотра
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 29781 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 28855 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 35988 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 39005 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 44783 просмотра
Принципы DEI в действии: шесть общин Львовщины внедрили политики многообразия, равенства и инклюзии

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Шесть общин Львовщины реализовали проект по внедрению принципов многообразия, равенства и инклюзии (DEI). Четыре из них уже утвердили программы, а уровень осведомленности участников вырос на 42%.

Принципы DEI в действии: шесть общин Львовщины внедрили политики многообразия, равенства и инклюзии

В шести общинах Львовщины реализован проект, направленный на внедрение принципов многообразия, равенства и инклюзии (DEI) на местном уровне. Его результатом стали не только разработанные стратегические документы, но и ощутимый рост осведомленности и вовлеченности участников.

В рамках проекта были разработаны комплексные программы поддержки многообразия, равенства и инклюзии DEI для шести общин. Четыре из них уже утверждены на сессиях городских советов, еще две планируется принять на ближайших сессионных заседаниях. Это позволяет общинам системно интегрировать принципы равенства и инклюзии в свою работу и управленческие решения.

Важной составляющей проекта стала работа с местными командами. В каждой общине участники провели презентации политик, привлекая представителей органов местного самоуправления, общественного сектора и молодежи. Такой формат способствовал открытому диалогу и формированию общего понимания ценностей DEI.

Этот проект показал, что общины готовы работать с темой многообразия, равенства и инклюзии системно. Когда есть знания, вовлеченность молодежи, общественного сектора и поддержка партнеров, DEI становится не абстрактным понятием, а частью ежедневных решений в общинах

- подчеркнула Карина Булуй, менеджер по привлечению социальных инвестиций БФ «МХП-Громаді».

По результатам опроса, уровень осведомленности участников о принципах многообразия, равенства и инклюзии вырос на 42%, а уровень удовлетворенности участием в проекте превысил 90%. Это свидетельствует о практической ценности инициативы и ее соответствии реальным потребностям общин.

Одним из ключевых направлений проекта стала безбарьерность. По итогам проведенных аудитов подготовлено шесть практических отчетов с рекомендациями по повышению уровня доступности в объектах социальной инфраструктуры. Наработанные данные уже интегрированы в разработанные стратегические документы общин и стали основой для дальнейших системных изменений.

Для нашей общины это действительно важный шаг. Мы стремимся строить среду, в которой каждый человек чувствует уважение, поддержку и равные возможности. Такие инициативы помогают нам становиться сильнее и развиваться системно и ответственно

- сказал Ярослав Окрепкий, заместитель Золочевского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

К реализации проекта активно привлекалась молодежь и общественный сектор, в работе приняли участие четыре молодежных совета и три организации гражданского общества. Такое взаимодействие усилило инклюзивный подход и обеспечило более широкое представительство различных групп в процессе выработки решений.

Проект "Разработка политик многообразия, равенства и инклюзии (DEI) в малых общинах Львовщины" реализуется Благотворительным фондом "МХП-Громаді" в рамках проекта "Единение для общины", который внедряется ИСАР Единение при финансовой поддержке Европейского Союза. Проект направлен на создание условий для инклюзивного развития общин, отвечающих европейским стандартам равенства и прозрачности.

Лилия Подоляк

Общество
Львовская область
благотворительность
ПрАО МХП
Европейский Союз