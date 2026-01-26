$43.140.03
МХП стала першою українською аграрною компанією - офіційним партнером Всесвітнього економічного форуму в Давосі

Київ

 • 152 перегляди

МХП стала першою українською аграрною компанією - офіційним партнером Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

МХП стала першою українською аграрною компанією - офіційним партнером Всесвітнього економічного форуму в Давосі

МХП стала офіційним партнером Всесвітнього економічного форуму у Давосі – першою українською компанією з агросектору та четвертою загалом серед вітчизняного бізнесу на цьому ключовому глобальному майданчику. Партнерський статус підтверджує позицію МХП як представника агропродовольчого та agri-tech сектору України на найвищому міжнародному рівні.

Участь МХП у форумі у Давосі відображає системну інтеграцію компанії у глобальні дискусії щодо майбутнього світової економіки, продовольчої безпеки, сталого розвитку та трансформації ланцюгів створення доданої вартості.

МХП на форумі представляв новопризначений віцепрезидент компанії з питань розвитку міжнародних відносин Михайло Бно-Айріян.

"П’ять днів дискусій і зустрічей показали: України та українського бізнесу сьогодні дуже не вистачає в глобальних розмовах. Хоча насправді у нас уже є компанії, які досягли серйозних міжнародних висот. МХП за останні роки пройшла шлях від суто українського бізнесу до міжнародного агрофуд-гравця. Наше завдання – стати видимим учасником великої глобальної повістки і поступово її формувати. Це складна задача. Але, як показав Давос-2026, – надзвичайно своєчасна. Український бізнес має бути в цих розмовах", – підкреслив Михайло Бно-Айріян.

Компанія у межах Давосу взяла участь у низці стратегічних дискусій і двосторонніх зустрічей із представниками міжнародних інституцій, урядів, інвесторів і глобального бізнесу, зокрема з президентом Всесвітнього економічного форуму, головою Мюнхенської безпекової конференції, генеральною директоркою Світової організації торгівлі, прем'єр-міністром Хорватії, а також міністрами економіки, торгівлі та фінансів Німеччини, Іспанії, Саудівської Аравії та Південної Кореї.

Фокус розмов охоплював роль аграрного сектору у глобальній продовольчій безпеці, інвестиції в агротехнології, біоенергетику та циркулярну економіку, а також внесок українського бізнесу в економічну стійкість Європи та світу.

Окрему увагу було приділено стратегічному діалогу з керівництвом форуму. Під час зустрічі з  керівником європейського відділу розвитку партнерських відносин Марвеном Гарбаа, МХП підтвердила свою готовність до системної та довгострокової присутності в ключових дискусіях у межах форуму. Компанія також задекларувала намір брати активну участь у формуванні та просуванні глобального порядку денного з питань продовольчої безпеки, боротьби з голодом, забезпечення глобальної протеїнової стабільності, а також розвитку стійких і відповідальних агропродовольчих систем.

Отримання партнерського статусу на форумі підтверджує міжнародне визнання МХП як вертикально інтегрованої агропродовольчої та food-tech компанії, що працює за найвищими стандартами корпоративного управління, сталого розвитку та відповідального інвестування. Для України це також важливий сигнал: навіть в умовах війни українські компанії не лише зберігають операційну спроможність, а й стають повноцінними учасниками глобального стратегічного діалогу.

Присутність МХП у Давосі як офіційного партнера форуму посилює голос України у дискусіях про майбутнє світової економіки та підкреслює зростаючу роль українського аграрного сектору як одного з ключових факторів глобальної стабільності та продовольчої безпеки.

