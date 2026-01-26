МХП стала первой украинской аграрной компанией - официальным партнером Всемирного экономического форума в Давосе.

$43.140.03
50.650.13
ukenru
10:18 • 2026 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 7552 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 5788 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 14652 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 14918 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 23766 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 33883 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 29576 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 26162 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 21600 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
5м/с
88%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты заставляют жителей Мелитополя сдавать кровь для военных РФ - ЦНС26 января, 01:23 • 17596 просмотра
Лидер Ирана Хаменеи перемещен в бункер из-за угрозы атаки США - СМИ26 января, 01:58 • 15029 просмотра
Вучич: мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года26 января, 02:31 • 11591 просмотра
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы07:59 • 14163 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами09:18 • 10657 просмотра
публикации
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 7552 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 4186 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 14652 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 100682 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 116036 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Александр Сырский
Виктор Ляшко
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Европа
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 26067 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 25961 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 42205 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 42258 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 55374 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка

МХП стала первой украинской аграрной компанией - официальным партнером Всемирного экономического форума в Давосе

Киев • УНН

 • 304 просмотра

МХП стала первой украинской аграрной компанией - официальным партнером Всемирного экономического форума в Давосе.

МХП стала первой украинской аграрной компанией - официальным партнером Всемирного экономического форума в Давосе

МХП стала официальным партнером Всемирного экономического форума в Давосе – первой украинской компанией из агросектора и четвертой в целом среди отечественного бизнеса на этой ключевой глобальной площадке. Партнерский статус подтверждает позицию МХП как представителя агропродовольственного и agri-tech сектора Украины на высшем международном уровне.

Участие МХП в форуме в Давосе отражает системную интеграцию компании в глобальные дискуссии о будущем мировой экономики, продовольственной безопасности, устойчивом развитии и трансформации цепочек создания добавленной стоимости.

МХП на форуме представлял новоназначенный вице-президент компании по вопросам развития международных отношений Михаил Бно-Айриян.

"Пять дней дискуссий и встреч показали: Украины и украинского бизнеса сегодня очень не хватает в глобальных разговорах. Хотя на самом деле у нас уже есть компании, которые достигли серьезных международных высот. МХП за последние годы прошла путь от сугубо украинского бизнеса до международного агрофуд-игрока. Наша задача – стать видимым участником большой глобальной повестки и постепенно ее формировать. Это сложная задача. Но, как показал Давос-2026, – чрезвычайно своевременная. Украинский бизнес должен быть в этих разговорах", – подчеркнул Михаил Бно-Айриян.

Компания в рамках Давоса приняла участие в ряде стратегических дискуссий и двусторонних встреч с представителями международных институтов, правительств, инвесторов и глобального бизнеса, в частности с президентом Всемирного экономического форума, главой Мюнхенской конференции по безопасности, генеральным директором Всемирной торговой организации, премьер-министром Хорватии, а также министрами экономики, торговли и финансов Германии, Испании, Саудовской Аравии и Южной Кореи.

Фокус разговоров охватывал роль аграрного сектора в глобальной продовольственной безопасности, инвестиции в агротехнологии, биоэнергетику и циркулярную экономику, а также вклад украинского бизнеса в экономическую устойчивость Европы и мира.

Отдельное внимание было уделено стратегическому диалогу с руководством форума. Во время встречи с руководителем европейского отдела развития партнерских отношений Марвеном Гарбаа, МХП подтвердила свою готовность к системному и долгосрочному присутствию в ключевых дискуссиях в рамках форума. Компания также задекларировала намерение активно участвовать в формировании и продвижении глобальной повестки дня по вопросам продовольственной безопасности, борьбы с голодом, обеспечения глобальной протеиновой стабильности, а также развития устойчивых и ответственных агропродовольственных систем.

Получение партнерского статуса на форуме подтверждает международное признание МХП как вертикально интегрированной агропродовольственной и food-tech компании, работающей по самым высоким стандартам корпоративного управления, устойчивого развития и ответственного инвестирования. Для Украины это также важный сигнал: даже в условиях войны украинские компании не только сохраняют операционную способность, но и становятся полноценными участниками глобального стратегического диалога.

Присутствие МХП в Давосе как официального партнера форума усиливает голос Украины в дискуссиях о будущем мировой экономики и подчеркивает растущую роль украинского аграрного сектора как одного из ключевых факторов глобальной стабильности и продовольственной безопасности.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Война в Украине
Всемирная торговая организация
ПрАО МХП
Южная Корея
Хорватия
Испания
Саудовская Аравия
Европа
Германия
Украина