МХП стала первой украинской аграрной компанией - официальным партнером Всемирного экономического форума в Давосе.

МХП стала официальным партнером Всемирного экономического форума в Давосе – первой украинской компанией из агросектора и четвертой в целом среди отечественного бизнеса на этой ключевой глобальной площадке. Партнерский статус подтверждает позицию МХП как представителя агропродовольственного и agri-tech сектора Украины на высшем международном уровне.

Участие МХП в форуме в Давосе отражает системную интеграцию компании в глобальные дискуссии о будущем мировой экономики, продовольственной безопасности, устойчивом развитии и трансформации цепочек создания добавленной стоимости.

МХП на форуме представлял новоназначенный вице-президент компании по вопросам развития международных отношений Михаил Бно-Айриян.

"Пять дней дискуссий и встреч показали: Украины и украинского бизнеса сегодня очень не хватает в глобальных разговорах. Хотя на самом деле у нас уже есть компании, которые достигли серьезных международных высот. МХП за последние годы прошла путь от сугубо украинского бизнеса до международного агрофуд-игрока. Наша задача – стать видимым участником большой глобальной повестки и постепенно ее формировать. Это сложная задача. Но, как показал Давос-2026, – чрезвычайно своевременная. Украинский бизнес должен быть в этих разговорах", – подчеркнул Михаил Бно-Айриян.

Компания в рамках Давоса приняла участие в ряде стратегических дискуссий и двусторонних встреч с представителями международных институтов, правительств, инвесторов и глобального бизнеса, в частности с президентом Всемирного экономического форума, главой Мюнхенской конференции по безопасности, генеральным директором Всемирной торговой организации, премьер-министром Хорватии, а также министрами экономики, торговли и финансов Германии, Испании, Саудовской Аравии и Южной Кореи.

Фокус разговоров охватывал роль аграрного сектора в глобальной продовольственной безопасности, инвестиции в агротехнологии, биоэнергетику и циркулярную экономику, а также вклад украинского бизнеса в экономическую устойчивость Европы и мира.

Отдельное внимание было уделено стратегическому диалогу с руководством форума. Во время встречи с руководителем европейского отдела развития партнерских отношений Марвеном Гарбаа, МХП подтвердила свою готовность к системному и долгосрочному присутствию в ключевых дискуссиях в рамках форума. Компания также задекларировала намерение активно участвовать в формировании и продвижении глобальной повестки дня по вопросам продовольственной безопасности, борьбы с голодом, обеспечения глобальной протеиновой стабильности, а также развития устойчивых и ответственных агропродовольственных систем.

Получение партнерского статуса на форуме подтверждает международное признание МХП как вертикально интегрированной агропродовольственной и food-tech компании, работающей по самым высоким стандартам корпоративного управления, устойчивого развития и ответственного инвестирования. Для Украины это также важный сигнал: даже в условиях войны украинские компании не только сохраняют операционную способность, но и становятся полноценными участниками глобального стратегического диалога.

Присутствие МХП в Давосе как официального партнера форума усиливает голос Украины в дискуссиях о будущем мировой экономики и подчеркивает растущую роль украинского аграрного сектора как одного из ключевых факторов глобальной стабильности и продовольственной безопасности.