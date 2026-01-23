$43.170.01
У Львові реалізують проєкт адаптивного спорту для ветеранів і людей з інвалідністю

Київ • УНН

 • 180 перегляди

У Львові реалізують проєкт адаптивного спорту для ветеранів та людей з інвалідністю. ГО "Спортивний клуб "Титани-Львів" отримала 400 тис. грн на закупівлю обладнання.

У Львові реалізують проєкт адаптивного спорту для ветеранів і людей з інвалідністю

Ініціатива є однією із 20 проєктів-переможців всеукраїнського грантового конкурсу "Час діяти, Нестримні", спрямованого на розвиток адаптивних спортивних просторів у громадах України, пише УНН.

Проєкти реалізуються за підтримки Державної установи "Агенція масового спорту України", Міністерства молоді та спорту України в межах програми Президента України "Активні парки",  Фонду імені Федора Шпига та Благодійного фонду "МХП-Громаді" в межах програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч".

У Львові презентували проєкт "Разом до відновлення: розвиток адаптивного баскетболу на Галичині", який впроваджує ГО "Спортивний клуб "Титани-Львів"". Проєкт передбачає розвиток адаптивного баскетболу як інструменту фізичного та психологічного відновлення ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та людей з інвалідністю, а також створення доступної спортивної інфраструктури.

Розвиток адаптивного спорту в громадах — це частина державної політики зі створення безбар’єрного середовища. Через такі проєкти ми формуємо системну мережу доступних спортивних просторів, де ветерани та люди з інвалідністю можуть відновлювати фізичну форму й залишатися соціально активними. Важливо, що ці ініціативи мають підтримку на місцях і можуть працювати довгостроково

- зазначає Єгор Алєксєєнко, керівник відділу адаптивного спорту ДУ «Агенція масового спорту України».

У Благодійному фонді "МХП-Громаді" наголошують, що підтримка адаптивного спорту є складовою системної роботи з реінтеграції ветеранів.

Конкурс "Час діяти, Нестримні" створений як практичний механізм розвитку адаптивного спорту в громадах. Він дає ветеранам і людям з інвалідністю доступ до регулярних занять, а громадам — спортивну інфраструктуру, яка працює на щоденній основі. Саме такі проєкти дозволяють поєднувати фізичне відновлення з соціальною інтеграцією на місцях

- говорить Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду «МХП-Громаді».

У межах конкурсу спортивний клуб "Титани-Львів" отримав грант у розмірі 400 тис. грн. Кошти спрямували на закупівлю спеціалізованого обладнання — мобільного спортивного майданчика для занять баскетболом на кріслах колісних та інвентарю для фізичної адаптації.

За словами Павла Козака, співзасновника клубу адаптивних видів спорту "Титани-Львів" та граючого тренера з баскетболу на кріслах колісних, робота клубу побудована на регулярних тренуваннях і командній взаємодії без поділу за статусами чи досвідом.

Адаптивний спорт у нашому клубі - це насамперед регулярність і спільна робота в команді. Ми створюємо умови, за яких люди можуть системно тренуватися й поступово повертатися до активного способу життя

- зазначає Павло Козак.

До тренувань у клубі долучаються ветерани російсько-української війни та люди з інвалідністю. Серед них — 22-річний Владислав Лозівський, який приєднався до команди "Титани-Львів" у 2025 році. Він ветеран російсько-української війни з Кривого Рогу, служив кулеметником у 3-му штурмовому армійському корпусі та отримав важке поранення у квітні 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. 

Адаптивний баскетбол дав мені можливість знову регулярно рухатися й бути в команді. Заняття допомагають поступово відновлювати фізичну форму й тримати ритм. Для мене це важлива частина повернення до активного життя

- говорить ветеран Владислав Лозівський.

Під час презентації проєкту у Львові відбулося відкрите тренування, під час якого продемонстрували використання обладнання, придбаного за грантові кошти.

Лілія Подоляк

Суспільство
Війна в Україні
Луганська область
благодійність
ПрАТ МХП
Україна
Кривий Ріг
Львів