Во Львове реализуют проект адаптивного спорта для ветеранов и людей с инвалидностью

Инициатива является одним из 20 проектов-победителей всеукраинского грантового конкурса "Время действовать, Неудержимые", направленного на развитие адаптивных спортивных пространств в общинах Украины, пишет УНН.

Проекты реализуются при поддержке Государственного учреждения "Агентство массового спорта Украины", Министерства молодежи и спорта Украины в рамках программы Президента Украины "Активные парки", Фонда имени Федора Шпига и Благотворительного фонда "МХП-Громаде" в рамках программы поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Рядом".

Во Львове презентовали проект "Вместе к восстановлению: развитие адаптивного баскетбола на Галичине", который внедряет ОО "Спортивный клуб "Титаны-Львов"". Проект предусматривает развитие адаптивного баскетбола как инструмента физического и психологического восстановления ветеранов, внутренне перемещенных лиц и людей с инвалидностью, а также создание доступной спортивной инфраструктуры.

Развитие адаптивного спорта в общинах — это часть государственной политики по созданию безбарьерной среды. Через такие проекты мы формируем системную сеть доступных спортивных пространств, где ветераны и люди с инвалидностью могут восстанавливать физическую форму и оставаться социально активными. Важно, что эти инициативы имеют поддержку на местах и могут работать долгосрочно - отмечает Егор Алексеенко, руководитель отдела адаптивного спорта ГУ «Агентство массового спорта Украины».

В Благотворительном фонде "МХП-Громаде" подчеркивают, что поддержка адаптивного спорта является составляющей системной работы по реинтеграции ветеранов.

Конкурс "Время действовать, Неудержимые" создан как практический механизм развития адаптивного спорта в общинах. Он дает ветеранам и людям с инвалидностью доступ к регулярным занятиям, а общинам — спортивную инфраструктуру, которая работает на ежедневной основе. Именно такие проекты позволяют сочетать физическое восстановление с социальной интеграцией на местах - говорит Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда «МХП-Громаде».

В рамках конкурса спортивный клуб "Титаны-Львов" получил грант в размере 400 тыс. грн. Средства направили на закупку специализированного оборудования — мобильной спортивной площадки для занятий баскетболом на колясках и инвентаря для физической адаптации.

По словам Павла Козака, соучредителя клуба адаптивных видов спорта "Титаны-Львов" и играющего тренера по баскетболу на колясках, работа клуба построена на регулярных тренировках и командном взаимодействии без разделения по статусам или опыту.

Адаптивный спорт в нашем клубе - это прежде всего регулярность и совместная работа в команде. Мы создаем условия, при которых люди могут системно тренироваться и постепенно возвращаться к активному образу жизни - отмечает Павел Козак.

К тренировкам в клубе присоединяются ветераны российско-украинской войны и люди с инвалидностью. Среди них — 22-летний Владислав Лозовский, который присоединился к команде "Титаны-Львов" в 2025 году. Он ветеран российско-украинской войны из Кривого Рога, служил пулеметчиком в 3-м штурмовом армейском корпусе и получил тяжелое ранение в апреле 2024 года во время выполнения боевого задания на Луганщине.

Адаптивный баскетбол дал мне возможность снова регулярно двигаться и быть в команде. Занятия помогают постепенно восстанавливать физическую форму и держать ритм. Для меня это важная часть возвращения к активной жизни - говорит ветеран Владислав Лозовский.

Во время презентации проекта во Львове состоялась открытая тренировка, во время которой продемонстрировали использование оборудования, приобретенного за грантовые средства.