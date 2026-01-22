Новий випуск єврооблігацій МХП як підтвердження довіри до компанії з боку інвесторів

МХП стала першою компанією в Україні, яка після початку повномасштабної війни закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій. Це не лише важливий фінансовий крок, а й чіткий сигнал, який свідчить про довгострокову довіру з боку міжнародних інвесторів та фінансових інституцій до стійкості бізнес-моделі МХП, якості корпоративного управління та здатності компанії працювати в умовах безпрецедентних викликів. Протягом війни МХП вже неодноразово підтвердила свою спроможність своєчасно виконувати зобов’язання, зберігати фінансову дисципліну та забезпечувати операційну безперервність, пише УНН.

Перший випуск єврооблігацій після повномасштабного вторгнення фактично відкриває вікно публічного ринку облігацій для України. Це історична подія для економіки країни, яка долає виклики війни.

MHP SE, материнська компанія провідної міжнародної групи у сфері харчових та агротехнологій зі штаб-квартирою в Україні, повідомила, що визначила ціну випуску облігацій на загальну основну суму 450,0 млн дол. США зі ставкою 10,500% та строком погашення у 2029 році (далі – "Облігації"), які будуть емітовані її дочірньою компанією, що повністю належить MHP SE, – MHP Lux S.A., зареєстрованою в Люксембурзі; зобов’язання за Облігаціями будуть гарантовані MHP SE, окремими її дочірніми компаніями, зареєстрованими в Україні, а також MHP Europe Limited.

MHP SE має намір використати кошти, залучені від розміщення Облігацій, разом із власним грошовим внеском у розмірі 100 млн дол. США, для фінансування тендерної пропозиції та викупу з подальшим погашенням усього непогашеного обсягу облігацій MHP Lux S.A. на загальну основну суму 550 млн дол. США зі ставкою 6,95% та строком погашення у 2026 році (далі – "Облігації 2026 року").

Очікується, що будь-які Облігації 2026 року, які не будуть подані в межах тендерної пропозиції та викуплені для погашення, будуть погашені за номінальною вартістю відповідно до повідомлення про погашення, оприлюдненого одночасно з оголошенням тендерної пропозиції, 18 лютого 2026 року.

Ці кроки дозволять компанії продовжувати забезпечувати стабільну операційну діяльність і розвивати бізнес у середньо- та довгостроковій перспективі. Водночас навіть в умовах війни МХП залишається надійним партнером для фінансових стейкхолдерів, зокрема власників єврооблігацій. Попри численні складні виклики, з якими стикається компанія, МХП знаходить можливості для виконання своїх зобов’язань, дотримуючись вимог законодавства та встановлених термінів.

