Новый выпуск еврооблигаций МХП как подтверждение доверия к компании со стороны инвесторов

МХП стала первой компанией в Украине, которая после начала полномасштабной войны закрыла сделку по новому выпуску еврооблигаций. Это не только важный финансовый шаг, но и четкий сигнал, свидетельствующий о долгосрочном доверии со стороны международных инвесторов и финансовых институтов к устойчивости бизнес-модели МХП, качеству корпоративного управления и способности компании работать в условиях беспрецедентных вызовов. В течение войны МХП уже неоднократно подтвердила свою способность своевременно выполнять обязательства, сохранять финансовую дисциплину и обеспечивать операционную непрерывность, пишет УНН.

Первый выпуск еврооблигаций после полномасштабного вторжения фактически открывает окно публичного рынка облигаций для Украины. Это историческое событие для экономики страны, которая преодолевает вызовы войны.

MHP SE, материнская компания ведущей международной группы в сфере пищевых и агротехнологий со штаб-квартирой в Украине, сообщила, что определила цену выпуска облигаций на общую основную сумму 450,0 млн долл. США со ставкой 10,500% и сроком погашения в 2029 году (далее – "Облигации"), которые будут эмитированы ее дочерней компанией, полностью принадлежащей MHP SE, – MHP Lux S.A., зарегистрированной в Люксембурге; обязательства по Облигациям будут гарантированы MHP SE, отдельными ее дочерними компаниями, зарегистрированными в Украине, а также MHP Europe Limited.

MHP SE намерена использовать средства, привлеченные от размещения Облигаций, вместе с собственным денежным взносом в размере 100 млн долл. США, для финансирования тендерного предложения и выкупа с последующим погашением всего непогашенного объема облигаций MHP Lux S.A. на общую основную сумму 550 млн долл. США со ставкой 6,95% и сроком погашения в 2026 году (далее – "Облигации 2026 года").

Ожидается, что любые Облигации 2026 года, которые не будут поданы в рамках тендерного предложения и выкуплены для погашения, будут погашены по номинальной стоимости в соответствии с уведомлением о погашении, обнародованным одновременно с объявлением тендерного предложения, 18 февраля 2026 года.

Эти шаги позволят компании продолжать обеспечивать стабильную операционную деятельность и развивать бизнес в средне- и долгосрочной перспективе. В то же время даже в условиях войны МХП остается надежным партнером для финансовых стейкхолдеров, в частности владельцев еврооблигаций. Несмотря на многочисленные сложные вызовы, с которыми сталкивается компания, МХП находит возможности для выполнения своих обязательств, соблюдая требования законодательства и установленные сроки.

